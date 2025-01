"Ir buscar o Murray foi muito sábio por parte do Djokovic". Open da Austrália vai começar e gira à volta de uma parceria improvável

A parceria chocou o mundo de ténis. Para além de serem antigos rivais, Andy Murray tinha acabado de se despedir dos courts e, como o próprio admitiu mais tarde, nem sequer ponderava voltar ao Tour tão cedo – muito menos como treinador de Novak Djokovic. Quis o destino, ou a vontade do sérvio, que se juntassem com o objetivo de o levar ao 25.º Grand Slam da carreira.

“Fiquei muito surpreendido quando soube que o Andy Murray ia cumprir estas funções”, explica Tim Henman, antigo tenista britânico que chegou a ser número 4 do ranking ATP, em entrevista ao Observador. “Estava a jogar muito golfe com ele no final do ano passado e não estava à espera de que voltasse ao Tour tão rápido e como treinador. Sempre achei que ele ia acabar por ser treinador, a dada altura. Mas a oportunidade de trabalhar com um jogador tão bom talvez tenha sido uma oportunidade demasiado boa para desperdiçar. Do ponto de vista do Djokovic é uma decisão muito sábia. O Murray conhece todos os possíveis adversários do Djokovic porque esteve em competição até muito recentemente e sempre foi muito tático na forma como construía os planos de jogo para vencer os oponentes”, acrescentou.

O agora comentador da Eurosport não tem dúvidas de que, tal como o próprio sérvio explicou, a motivação de Djokovic tem de ser encontrada diariamente e não apenas na preparação para os Grand Slams. “É fácil dizer que a motivação dele é chegar ao 25.º Grand Slam, mas esse é o patamar final. O dia a dia, os treinos, as preparações, é aí que tem de se encontrar motivação extra. E nem sempre é fácil, principalmente aos 37 anos. Ter alguém como o Murray ao lado, ter novos ‘inputs’ e energia fresca, é sempre interessante. A grande incerteza é se esta relação vai continuar e desenvolver-se ao longo dos anos”, atira Tim Henman, que não prevê “impacto imediato” do britânico no jogo de Djokovic.