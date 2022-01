Djokovic não diz se está vacinado, foi barrado na chegada à Austrália e pode ser deportado. Mas porquê?

Djokovic foi barrado no aeroporto e teve o visto cancelado. Porquê?

A ideia de que a chegada e a permanência de Novak Djokovic na Austrália poderia não ser assim tão pacífica começou a surgir com as declarações de Scott Morrison, o primeiro-ministro do país. “Se as provas que ele apresenta são insuficientes, não poderá ser tratado de forma diferente e estará no próximo avião para casa. Não podem existir regras especiais para o Novak Djokovic. Nenhumas”, atirou, mostrando-se claramente contra a participação do tenista no Grand Slam sem a apresentação do comprovativo de vacinação completa e abrindo desde logo a porta à possibilidade de este não chegar a competir.

Depois, seguiram-se os colegas de profissão. Jamie Murray, britânico que é especialista em pares e que em 2016 conquistou o Open da Austrália nessa categoria, foi um dos primeiros a deixar claro aquilo que pensa sobre todo o episódio — garantindo que, se fosse ele a não estar vacinado, “não tinha isenção nenhuma”. “Mas ainda bem para ele”, acrescentou. Já Rafa Nadal, que sempre se mostrou a favor das políticas de vacinação e até das necessárias medidas de contenção da pandemia implementadas pelo circuito ATP, disse sentir “pena” de Djokovic mas lembrou que o sérvio tinha conhecimento das condições exigidas “há meses”.

“Não encorajo ninguém. Toda a gente tem de fazer aquilo com que se sente bem mas existem regras e, sem a vacina, podem aparecer alguns problemas. Ele é livre para ter a opinião dele mas depois existem consequências. Claro que o que está a acontecer não é bom para o Novak. Mas, se estiveres vacinado, podes jogar no Open da Austrália. Temos estado a atravessar tempos muito desafiantes, muitas famílias têm estado a sofrer nos últimos dois anos. É normal que as pessoas aqui na Austrália tenham ficado muito frustradas com o caso porque têm estado a passar por todo este tempo muito difícil. Eu acredito naquilo que os especialistas dizem. Se eles dizem que temos de ser vacinados, temos de ser vacinados. Se o fizermos, não temos problemas nem aqui nem em lado nenhum”, defendeu o espanhol, cuja relação com Djokovic é publicamente cordial mas não de simpatia.

O melting pot de críticas, polémicas e comentários explodiu na quarta-feira e com a chegada de Novak Djokovic a Melbourne. Durante o voo de 14 horas que o tenista fez entre o Dubai e a cidade australiana, as autoridades detetaram que a equipa de apoio do sérvio havia cometido um erro ao solicitar uma subcategoria de visto que não se aplica aos viajantes sob regime de isenção médica. Djokovic foi travado na zona do controlo de passaportes do Aeroporto de Melbourne e aguardou durante oito horas — até que o governo do Estado de Victoria, onde fica a cidade, tomasse uma decisão definitiva em conjunto com as autoridades responsáveis pela fronteira australiana. No fim, já ao início da manhã de quinta-feira no país, o veredito foi comunicado: as exigências de comprovativo de vacinação não tinham sido cumpridas, o visto do tenista estava cancelado e este tinha ordem de deportação.