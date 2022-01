Já há um primeiro grupo obrigado a vacinar-se, em Portugal, contra a Covid-19: os militares operacionais da Marinha de Gouveia e Melo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já há um primeiro grupo obrigado a vacinar-se, em Portugal, contra a Covid-19: são os militares operacionais da Marinha, comandados pelo ex-líder da task force da vacinação, o almirante Gouveia e Melo. A Marinha emanou um despacho onde define como “requisito” que “todos os militares que integram ou venham a integrar unidades operacionais sejam vacinados contra a Covid-19″. Este ramo das Forças Armadas recusa a ideia de obrigatoriedade e lembra que já é prática comum os militares se vacinarem (contra outras doenças) quando vão para geografias longínquas mas, perante a insistência do Observador, não diz o que pode acontecer a quem recusar – isto é, para aferir se existe, ou não, aquilo que os constitucionalistas definem como “obrigatoriedade indireta“.

Na mesma semana em que mais de 40 militares ficaram infetados numa corveta que teve de atracar em Porto Santo, o Chefe do Estado-Maior da Armada Gouveia e Melo ordenou a vacinação contra a Covid-19 dos militares das unidades operacionais da Marinha, uma decisão justificada com a necessidade de diminuir a “incidência, gravidade e transmissão da doença” e evitar quebras nas missões. A Marinha garantiu que todos os infetados a bordo da Corveta António Enes estavam vacinados e tinham feito teste antes de embarcar, mas o tema não é novo e é delicado: em novembro o Diário de Notícias escrevia que havia “centenas” de militares nas Forças Armadas que recusavam ser vacinados.

O Observador pediu números atualizados sobre quantos militares recusam a vacina na Marinha, Exército e Força Aérea – os três ramos das Forças Armadas. Não obteve respostas concretas, mas em novembro, segundo o mesmo jornal, havia na Marinha 800 militares anti-vacina (10% do efetivo) e no Exército 756 militares (6%) que não tinham querido ser vacinados. A Força Aérea, que não partilhou números com o Diário de Notícias, também não respondeu ao contacto do Observador.

Ainda assim, embora não tenha dado números, o Exército não mostra ter em cima da mesa qualquer plano para criar um “requisito” da vacina Covid aos seus militares em unidades operacionais. “No contexto da pandemia da Covid-19, o Exército cumpre as normas e orientações definidas pelas Autoridades de Saúde, implementando-as no seu Plano de Contingência para a Covid-19, que é cumprido por todas as suas Unidades”, afirma fonte oficial do Exército, acrescentando que, “com a pandemia, o Exército enfrentou novos desafios, tendo sido implementadas medidas para mitigar o impacto da Covid-19, e nenhuma missão deixou de ser cumprida”. Não há qualquer referência a vacinas contra o novo coronavírus, que são definidas pelas autoridades de saúde, para toda a gente, como facultativas.