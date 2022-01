Jogos Olímpicos de Pequim. Um boicote de inverno que é mais política que desporto

O Comité Olímpico Internacional proíbe declarações políticas durante as competições e, em particular na China, “isso pode ser complicado”. Mas Murray sublinha a relevância atual do “ativismo de atletas”. “Muitos atletas usam a plataforma [dos Jogos Olímpicos] para aquilo a que chamamos ‘gestos silenciosos’ — um punho erguido, um jogador ajoelhado. Em Sochi2014, num protesto contra a postura draconiana anti-LGBT de Putin, muitos atletas usaram atacadores, malas ou símbolos com as cores do arco-íris. Os Estados Unidos puseram Billie Jean King, Caitlin Cahow e Brian Bonito como porta-estandarte; todos são atletas abertamente homossexuais”, recorda o investigador australiano.

O amigo da China

Ainda que países de peso tenham afirmado a adesão ao boicote, uma instituição supranacional foi firme a opor-se: o Comité Olímpico Internacional. O presidente, Thomas Bach, foi claro ao dizer que o boicote prejudicaria a imagem e finanças do COI, sublinhado que o organismo deve manter-se longe da política.

Amy Bass diz que, mais do que qualquer tomada de posição diplomática que os países possam tomar, é o COI que tem maior capacidade de fazer a diferença — neste e em qualquer outro evento olímpico.

A especialista em Estudos Desportivos diz que basta olhar para a história: “Por vezes, usam esse poder. Quando afastaram a África do Sul das competições olímpicas, em 1968, por causa do ‘apartheid’, por exemplo. Fizeram o mesmo com o Afeganistão, durante a primeira governação dos talibãs. Nestes casos, afastar países de participação nos Olímpicos pode enviar uma forte mensagem. Mas claro que não vão afastar a China. O COI apoiou a China e deu à China a possibilidade de organizar os Jogos pela segunda vez, em poucos anos. Acho que as grandes mudanças podem ser feitas pelo COI, mas o COI pode ser uma organização confusa neste tipo de questões”.

O Comité Olímpico Internacional tem sido criticado pela proximidade à China, inclusive no caso de Peng Shuai. O presidente do Comité organizou duas vídeo-chamadas com a tenista chinesa, das quais só foram divulgadas fotografias, emitindo depois um comunicado em que garantiam que Peng estava bem, apesar das preocupações manifestadas pela comunidade internacional.