Jorge Moreira da Silva: "Não teria apoiado a candidatura de Ventura a Loures pelo PSD"

Sem nunca o nomear, acusa Luís Montenegro de andar em “conspirações, almoços e jantares” para tentar ganhar as eleições internas no PSD. Sabe que se for essa a lógica a imperar, chegou “mais tarde” que o adversário. Mas mantém a convicção: o PSD vai perceber que ou arrepia agora caminho e escolhe já o verdadeiro candidato a primeiro-ministro, ou daqui a dois anos será “demasiado tarde”.

Em entrevista ao Observador, Jorge Moreira da Silva fala sobre a relação que o partido deve ter com o Chega e volta a fechar inequivocamente a porta ao partido de André Ventura mesmo que isso signifique entregar o poder ao PS. Ainda assim, reconhece que o precedente aberto nos Açores — que criticou violentamente na altura — produziu um “bom” governo. “Temos um bom Governo nos Açores, mas preferia que esse Governo não tivesse qualquer dependência em relação ao Chega”, salvaguarda.

Ainda sobre André Ventura, assume que se tivesse sido coordenador autárquico em 2017, não teria apoiado o candidato escolhido por Pedro Passos Coelho à Câmara de Loures. Mas recusa apontar o dedo diretamente ao antigo primeiro-ministro. Também recusa critica abertamente Rui Rio, apesar de se demarcar do ainda líder do PSD na questão do Chega, na prioridade que foi dada à redução do IRC e não à do IRS ou na questão da revisão constitucional, por exemplo.

Noutras frentes, defende um aumento dos salários em função da inflação, um referendo à eutanásia, creches grátis para todos, uma Caixa Geral de Depósitos pública e a TAP nas mãos do Estado até ao arrumar da casa. “Neste momento, não me parece possível que o Estado saia da TAP quando estamos reféns de uma decisão errada do governo. Não vou facilitar a vida a António Costa e a Pedro Nuno Santos. Têm de cumprir”, argumenta.

“Chega? Não sou como feijão fradinho, com duas caras”

Em 2020, foi contra o acordo do PSD com o Chega nos Açores e até defendeu um congresso extraordinário para discutir o assunto. E nesta campanha interna tem dito que não quer ambiguidades na relação com o Chega. Mas há dias, numa entrevista, afirmou isto: “Até ao momento, não verifiquei que do entendimento nos Açores tenha resultado qualquer problema para o PSD”. A realidade mostrou que a sua posição estava errada e o acordo com o Chega não trouxe nenhum problema para um governo liderado pelo PSD?

A minha posição tem a vantagem de ser clara e cristalina: em 2020, disse que existiam riscos do acordo celebrado nos Açores para o contexto nacional se não fosse definido de uma forma clara que não havia qualquer tipo de diálogo com o Chega. Disse nessa altura que dessa ambiguidade poderia resultar um problema de princípio e de natureza tática.

Mas nos Açores acharia bem?

Não. Discordei do acordo dos Açores. Não sou como feijão fradinho, com duas caras.

E agora reconhece que não houve nenhum problema?

O que na altura também disse é que, tendo o partido autonomia nos Açores e na Madeira para decidir sobre entendimentos, o que o líder do PSD devia fazer era deixar claro que essa matéria não se concretizaria no plano nacional. Entendi que esse tipo de garantia não foi dada e que resultaria daí, além da questão de princípio, um problema de natureza tática — estávamos a abrir o flanco à direita e à esquerda.

Se ao fim deste tempo todo o acordo nos Açores não trouxe nenhum problema para o PSD, qual é o seu ponto?

A liderança de José Manuel Bolieiro nos Açores revelou uma grande capacidade de transformação e de gestão. Tem sido um notável presidente do Governo Regional. Os únicos problemas de instabilidade que têm surgido resultam do deputado do Chega.

Problemas de instabilidade existem noutras situações. Fez parte de um governo onde houve um problema de estabilidade com o parceiro da altura, o CDS.

Não está a querer comparar o Chega com o CDS, pois não?

Teve um líder de um partido com o qual estavam coligados a dizer que queria sair do governo. Maior instabilidade do que esta é difícil. A sua frase é: “Até ao momento, não verifiquei que do entendimento nos Açores tenha resultado qualquer problema para o PSD”. Então, não há problema.

Claro que há problema. Não sei onde é que foi buscar essa frase…



À sua entrevista ao Diário de Notícias. Há problema ou não há problema?

Vou dizer de uma forma clara: em relação aos Açores, disse que discordava da solução encontrada e da circunstância de não se ter travado qualquer risco de contágio para o contexto nacional. Aqui chegados, hoje não há um problema nos Açores na medida em que o presidente do Governo Regional tem liderado e governado bem. Os únicos problemas que surgem são sempre resultantes do condicionamento ou da chantagem que um deputado do Chega coloca. Espero que o PSD não volte a precisar de modo algum do Chega para poder governar de uma forma estável nos Açores.

Então é possível um bom líder do PSD governar bem tendo o apoio do Chega, é isso?

Não é possível comparar o que está acontecer nos Açores com o que aconteceria se tivesse o Chega a dar um apoio parlamentar a nível nacional. No plano estatutário, o PSD/Açores e Madeira têm autonomia para celebrarem os entendimentos que entenderem. Do meu ponto de vista, é importante dizer de uma forma clara que no contexto nacional não existe qualquer risco de entendimento do PSD com o Chega. Aliás, o resultado das últimas eleições demonstra que a minha posição era a mais correta. Não foi por acaso que o PS, depois de tantos erros cometidos, teve uma maioria absoluta. O tempo veio dar-me razão.

Portanto, nos Açores as coisas correram bem e o PSD tem um bom Governo Regional.

Temos um bom Governo nos Açores.

Mesmo com o apoio do Chega.

Temos um bom Governo nos Açores, mas preferia que esse Governo não tivesse qualquer dependência em relação ao Chega.