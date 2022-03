Joshua Ruah: "Questionar a existência de Deus é tão absurdo como aceitar a existência de Deus"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por estes dias, em que a discreta comunidade judaica portuguesa tem estado sob fogo cerrado devido ao caso Abramovich, a editorial Caminho publicou um livro que vale a pena não deixar cair no esquecimento: chama-se Um Judeu de Lisboa e é a autobiografia do médico e ex-líder da Comunidade Judaica de Lisboa, Joshua Ruah, um homem cuja vida merece ser conhecida e reconhecida.

Filho de uma geração que está a desaparecer, mas à qual devemos riscos, sacrifícios, vidas conturbadas em nome da luta contra a ditadura, a Guerra Colonial, o engajamento político que levava frequentemente à prisão e à tortura, Joshua Ruah é um homem que fez sempre questão de ser mais do que o neto do mítico fotografo Joshua Benoliel, ou do médico Moisés Ruah. É um homem que diz ter querido sempre “ser apenas um gajo qualquer”. Para a maioria dos portugueses será apenas “um gajo qualquer”, mas não para as centenas de doentes que tratou, nos muitos hospitais e consultórios onde trabalhou como cirurgião e urologista. Entre eles, Álvaro Cunhal, Mário Cesariny, Jorge Sampaio e muitos outros ilustres e anónimos.

Para a Comunidade Judaica de Lisboa, ele é aquele que, desde 1978, pôs os judeus portugueses, sefarditas no mapa político e religioso, que deu a conhecer ao mundo a descoberta de Samuel Schwartz, no principio do século XX: o cripto-judaísmo da vila beirã de Belmonte, hoje um lugar de peregrinação de judeus de todos os cantos da diáspora. É aquele que foi amigo de Mário Soares, apesar de achar que ele “não tinha muito sentido de auto-humor”, conheceu Yasser Arafat, esteve com Yitzhak Rabin dois dias antes de ele ser assassinado e apertou a mão ao papa João Paulo II.

Para a população, especialmente Bantu, do Cazombo, em Angola, e para muitos militares da Guerra Colonial, foi o cirurgião que os tratou ou salvou ali, numa espécie de hospital no meio do mato, ao qual as tropas chamavam “o quadrado da morte”.

▲ A capa de "Um Judeu em Lisboa", auto-biografia de Joshua Ruah (Caminho)

Esta autobiografia surgiu mais por pressão dos filhos e netos do que por grande vontade do próprio se dar a ver como modelo. Joshua Gabriel Benoliel Ruah é um judeu-berbere, cuja familia sefardita, tanto materna como paterna, é oriunda de Marrocos e, hoje, está espalhada por vários países do mundo. A sua mãe já nasceu em Portugal e o pai veio para cá estudar medicina, Moisés Ruah. Em hebraico, Ruah significa “sopro” e Benoliel “filho da luz”. Cresceu na Rua Ivens, no que era na altura “o Bairro Alto da classe média”, com uma irmã mais nova e um primo chamado Vasco, nascido da relação de um dos seus tios com uma jovem de São Tomé e Príncipe. Esse primo a quem ele chama “irmão”, acabou por ser criado pelos pais de Joshua como mais um filho, e a mãe até os vestia de igual. Este primo, ligeiramente mais velho, foi o grande companheiro de aventuras infantis e adolescentes, dos jogos de futebol aos primeiros encantamentos amorosos, tornaram-se cúmplices até hoje, quando já passaram dos 80 anos.

Casou cedo com Mery Drozdzinsky, também judia sefardita de Marrocos, teve cinco filhos, pelo meio fez-se cirurgião e urologista, seguindo os passos paternos, para quem a medicina era “um sacerdócio”.

Quando o Observador o foi visitar na sua casa em Lisboa, estava ao telemóvel a rejeitar elogios que vinham do outro lado da linha: “Está bem obrigado, mas não precisas de exagerar. Sim, está bem mas não é assim tão bom, não estejas com isso…”. Durante as horas em que estivemos no seu escritório/biblioteca, o objeto tocou muitas vezes, mas ele não atendeu. “Ainda me vou arrepender de ter feito este livro”, desabafou. “As pessoas agora querem que eu assine o livro, querem almoçar comigo, eu não tenho vida para isto”.

Na verdade, ao longo desta entrevista, muitas vezes a autobiografia desapareceu porque Joshua Ruah prefere falar de filosofia, da história do judaísmo, dizer piadas, contar histórias que são alegorias da sua forma de estar na vida; a sua tendência para procurar o obstáculo, a luta, para questionar qualquer ideia feita, para procurar aquilo que sacie a sua fome de compreender a Vida nos seus múltiplos recantos escuros, nas suas regiões mais difíceis de pensar. É um apaixonado por filosofia, e o filosofo judeu francês de origem lituana Emmanuel Levinas o seu sábio de eleição. Apesar de todo o seu trabalho em prol da comunidade judaica, diz que “o judaísmo lhe interessa sobretudo como filosofia, como iluminação e conhecimento, mais do que como religião”.