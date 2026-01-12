“Justiça tem os seus 'timings' e os criminosos têm os deles”. Porque é mais complicado deter uma enfermeira assassina do que cinco reclusos?

“Eu não sou inocente, mas não cometi esse crime. Não tirei a vida a ninguém”. Por não concordar com a decisão de dois tribunais, Mariana Fonseca decidiu fugir à condenação. Por mais do que uma vez, os tribunais condenaram a enfermeira por coautoria no homicídio de Diogo Gonçalves em 2020. Com a ex-namorada, matou o jovem, desmembrou-o e desfez-se do corpo. Mais de cinco anos depois do crime, a antiga companheira (e cúmplice) morreu na prisão e Mariana está em fuga — podendo ter sido avistada em Marrocos.

Quando terminou o julgamento na primeira instância, o casal ficou a saber que tinha tido sortes bem distintas: Maria Malveiro foi condenada à pena máxima pelo Tribunal de Portimão e a enfermeira foi absolvida. O Ministério Público recorreu e a Relação de Évora decidiu condenar Mariana Fonseca à pena máxima. Em 2024, o Supremo reduziu a pena em apenas dois anos.

Goradas as hipóteses de prolongar a luta nos tribunais, Mariana via aproximar-se o desfecho que tinha tentado combater. Quando as autoridades iam cumprir o mandado de condução à prisão, não encontraram a enfermeira (expulsa pela Ordem dos Enfermeiros depois da condenação pela Relação de Évora) em nenhuma das moradas oficiais — segundo o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária temia esta fuga e chegou a pedir ao Tribunal de Portimão a emissão de um mandado de captura, que só chegou quando PSP e GNR perderam o rasto da condenada.

“Nunca roubei pertences ou dinheiro a ninguém, nunca quis ser mais do que sou, mais do que a minha condição social. Eu só queria trabalhar e viver”, disse num vídeo partilhado pelo Correio da Manhã. Seis meses depois de ter sido dada ordem de condução à prisão, as autoridades continuam sem conhecer a localização da homicida, que poderá ter sido avistada em Marrocos, de acordo com o mesmo jornal. Quem percebe do assunto admite que é difícil comparar casos, mas é quase inevitável; foram necessários menos de cinco meses para apanhar não um, mas cinco homens que tinham fugido de Vale de Judeus. Com um acréscimo: tinham todos (muita) experiência no mundo do crime e até em fugas.

Assim, o Observador tentou entender, junto de ex-inspetores da Polícia Judiciária com conhecimento destas operações: o que torna mais complicado encontrar a enfermeira do que cinco perigosos criminosos? Que pistas seguem as autoridades? O que precisa de mudar para se evitar estas fugas? Coincidem, pelo menos, numa resposta destacada com veemência: o maior obstáculo não é causado pelos fugitivos, mas tem uma natureza burocrática. “A PJ antecipou o que iria acontecer, alertou para o risco de fuga, e infelizmente estavam certos”.

Reclusos tinham mais apoio exterior, mas eram “expansivos”. Mariana “já deu provas de inteligência” e beneficiou de atraso das autoridades

A mudança de visual é, quase sempre, a medida mais fácil e rápida para um fugitivo executar e garantir uma fuga às autoridades com sucesso. Ou, pelo menos, assegurar que consegue mover-se com maior discrição. Um corte de cabelo é, neste campo, quase sempre a hipótese mais prática. “Durante a minha vida, desde aquele momento [o homicídio], eu [vivia] sempre a olhar por detrás do ombro, (…) com medo de às vezes ir à rua e de alguém me reconhecer. Eu não queria que me reconhecessem”, assumiu Mariana Fonseca no vídeo divulgado pelo Correio da Manhã.

André Inácio, ex-inspetor da PJ e formador internacional nos domínios da Segurança e da Justiça, explica ao Observador que Mariana “foi mudando de visual para não ser associada ao caso”, pelo que uma nova mudança de visual para escapar às autoridades não seria uma novidade. Após ter sido ilibada na primeira instância, a ex-enfermeira saiu do Algarve onde foi cometido o crime. Em Lisboa, onde trabalhava num hospital privado, tinha um novo visual para não ser facilmente associada à morte macabra de Diogo Gonçalves.

Em junho de 2025, depois de o caso ter passado pelas salas do Tribunal da Relação de Évora e do Supremo (que condenaram Mariana a 25 e a 23 anos de prisão, respetivamente), o Tribunal Constitucional rejeitou a última reclamação do advogado António Falé de Carvalho. Os juízes não concordaram com os argumentos e tudo ficou dependente do Tribunal de Portimão, que teria de emitir o mandado de condução à cadeia.