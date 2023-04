“Tudo se resume a saber quem limpará quem.” As palavras de Camus estão na primeira página de Limpa, romance de Alia Trabucco Zerán que acaba de ser publicado em Portugal, e são o primeiro embate com o conflito de classes que percorre todo o terceiro livro da autora chilena: o trabalho doméstico.

A epígrafe é categórica e desafia-nos a posicionarmo-nos entre o preto e o branco, os que limpam e os que sujam, mas “o livro lida com os cinzentos”, assevera a escritora em entrevista ao Observador. “Uma empregada doméstica devia usar outras palavras, não é? Uma voz apressada e desajeitada, cheia de ches e de jes. Outra voz para se distinguir das restantes vozes. Para ser identificada sem ser preciso vestir a bata”, diz Estela, a protagonista e narradora de Limpa, o primeiro livro da autora disponível em Portugal (edição da Elsinore), que conta a história de uma doméstica que trabalha para uma família de classe média no Chile contemporâneo, mais precisamente em 2019, tempo de uma revolta histórica que levou mais de um milhão de pessoas a tomar as ruas para protestar contra a desigualdade social no país.

Limpa é um retrato desse mal estar social profundo, de uma convulsão que começa dentro de casa e que culmina na Alameda de Santiago do Chile. É um olhar pela fechadura do dia-a-dia de uma mulher. “Chamo-me Estela, estão a ouvir? Eu disse: Es-te-la-Gar-cí-a.” É um retrato com um nome, contrariando o apagamento criado pelos discursos que reduzem não raras vezes personagens a “empregada”, “ama”, “homem do lixo”. “Os nomes são importantes”, adverte a mãe de Estela, a dada altura. “Os teus amigos não têm nome, Lita? Chamas-lhes rapariga, rapaz? Chamas animal à vaca?”

