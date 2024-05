Maior intervenção humana e estafetas mais informados. Diretiva do trabalho nas plataformas aperta o cerco ao uso de algoritmos

Também prevê a “obrigação de as plataformas disponibilizarem um vasto leque de informação sobre os seus sistemas automatizados, a necessidade de realizar regularmente avaliações de impacto desses sistemas, o dever de fundamentar determinadas decisões que afetem o trabalhador ou a revisão de decisões automáticas que tenham sido tomadas”.

Mas o advogado entende que, no caso português, o Código do Trabalho “não será porventura o instrumento ideal para materializar este quadro de proteção e garantias legais, na medida em que o mesmo está pensado em termos amplos, independentemente de quem nelas trabalha ser qualificado como autónomo ou subordinado”. Por isso, “faria sentido um diploma abrangente na matéria, aplicável às diversas plataformas e não focado, em exclusivo, nas relações laborais”.

Madalena Caldeira, coordenadora do departamento de direito do trabalho do escritório de Lisboa da Gómez-Acebo&Pombo, também antevê a necessidade de alterações ao nível da proteção de dados pessoais e salienta que a diretiva é “expressa em reconhecer que a implementação dos seus objetivos vai para além do Regulamento (EU) 2016/679 e que estabelece regras específicas e medidas adicionais em termos de utilização e transparência da tomada de decisões automatizada” — como, por exemplo, garantir que determinadas decisões ou processos não podem ser automatizados.

Contactada pelo Observador, a Uber garante que “todas as decisões de suspensão ou desativação são sempre avaliadas por equipas dedicadas, antes de serem aplicadas”. “Há sempre uma revisão humana para garantir que os motoristas e os parceiros de entrega são tratados de forma justa e, nomeadamente, que as respetivas contas não são afetadas por denúncias fraudulentas”, acrescenta. A Uber assegura que cumpre “todas as regulações em todos os países em que operam”. “Quando a diretiva for transposta para o nosso país, iremos, com certeza, cumpri-la”, diz fonte oficial sem especificar que alterações operacionais antecipa ter de fazer com a nova diretiva.

A Glovo também não faz essa antecipação, argumentando que o texto está em redação final pelo que é “extremamente prematuro falar” sobre o mesmo.

Já a Bolt diz que atualmente “todas as decisões” que “toma têm em consideração a legislação em vigor em território nacional”, mas não especifica se há decisões tomadas só por algoritmos. Sobre se antecipam mexidas nas operações, respondem que as “novas regras em questão terão um período de dois anos para a sua efetivação”. “Até lá, estaremos em concordância com a legislação em vigor de todos os Estados-membros onde operamos.”

Diretiva deixa a cada país a definição dos indícios. Em Portugal podem ter de ser feitos “ajustes”

Portugal já parte com trabalho adiantado quanto a outra parte da diretiva, no artigo que, tal como aconteceu com o texto europeu, também foi o mais polémico, o da presunção da laboralidade no trabalho nas plataformas, conhecido no meio do direito laboral como o 12.ºA.

Na prática, a lei portuguesa já previa um conjunto de indícios que, quando verificados, provavam que um trabalhador era falso trabalhador independente, pelo que deveria ver reconhecido um contrato de trabalho dependente. O que o 12.ºA fez foi adaptar esses indícios às especificidades do trabalho nas plataformas. E já está a ter consequências, com decisões dos tribunais a virem a público nas últimas semanas e que ora reconhecem vínculos de trabalho dependente aos trabalhadores, ora dão razão às plataformas.

Na diretiva, o artigo correspondente prevê que se presume que se trata de uma relação de trabalho quando há “factos que indiquem controlo e direção“, de acordo com a legislação nacional, as convenções coletivas ou as práticas em vigor nos Estados-membros e tendo em consideração a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Será, pois, cada país a definir o que é o controlo e a direção. Se a plataforma quer afastar essa presunção legal, cabe-lhe provar que não há uma relação de trabalho dependente.

Tiago Cochofel de Azevedo nota que a proposta de diretiva da Comissão Europeia, conhecida no final de 2021, difere do texto final adotado, uma vez que a redação inicial continha uma lista de indícios que, se verificados, presumiam a existência de um contrato de trabalho. O texto final deixa “a cada Estado-membro a incumbência de definir os termos dessa presunção”.

Para o advogado, a opção do texto final tem “vantagens” face a indícios estandardizados para todo o espaço europeu porque “permite a adaptação do mecanismo presuntivo às especificidades do quadro legal de cada país“. Além de que, “sendo a presunção definida a nível nacional, a capacidade de a ajustar à evolução dos modelos negócio das plataformas surge reforçada, atenta a maior celeridade do processo legislativo interno, quando comparado com o processo europeu”. A diretiva demorou mais de dois anos, desde a proposta da Comissão Europeia, a ser adotada pelo Parlamento Europeu e ainda tem de ser formalmente ratificada pelo Conselho da UE.

Portugal já definiu os seus indícios na lei que entrou em vigor em maio do ano passado. Fica provado que existe uma relação de trabalho dependente se se verificarem pelo menos dois indícios: se a plataforma digital fixa a retribuição ou estabelece limites máximo e mínimos; exerce poder de direção e determina regras específicas, nomeadamente quanto à forma de apresentação ou à sua conduta; se controla e supervisiona a prestação da atividade, em tempo real, ou verifica a qualidade da atividade, incluindo através de meios eletrónicos ou gestão algorítmica; restringe a autonomia quanto à organização do trabalho, com a escolha do horário ou dos períodos de ausência, a possibilidade de aceitar ou recusar tarefas ou a utilização de subcontratados ou substitutos; se a plataforma exerce poderes laborais como o poder disciplinar, incluindo a exclusão de futuras atividades na plataforma através de desativação da conta; ou se os equipamentos e instrumentos de trabalho pertencem à plataforma.

Jaime Costa, da Santiago Mediano e Associados, defende que se a diretiva remete para os “factos que indiquem o controlo e a direção”, a lei portuguesa já prevê esses factos. “Desta forma, a legislação nacional já elenca factos concretos no que se refere à presunção de laboralidade, pelo que, neste âmbito, não verificamos como necessária qualquer alteração visto que já estão elencados os factos que a determinam”, indica. Madalena Caldeira, da Gómez-Acebo&Pombo, também entende que o 12.º A português, “de um ponto de vista teórico, já cumpre estas especificações”.

Já Tiago Cochofel de Azevedo, da Antas da Cunha Ecija, tem outra interpretação: mesmo o artigo 12.ºA poderá vir a ter de ser alvo de “ajustes“. A lei portuguesa “recorre a conceitos jurídicos como ‘poder de direção'” na lista de indícios, sendo que “tais conceitos deverão ser substituídos por factos (ou seja, características) a partir das quais se presume o controlo e direção por parte da plataforma”.

Sobre a noção de plataforma prevista na lei portuguesa, o 12.ºA “impõe a existência de um modelo de negócio e marca próprios” mas este requisito “não encontra espelho na diretiva, implicando uma restrição do seu âmbito de aplicação”. Por isso, acredita que “terá de ser removido da nossa lei”.