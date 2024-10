Seguros de saúde, subsídio de refeição e recuos para salvar OE. Acordo de salários é um "benefício da dúvida" dos parceiros ao Governo

Muito separa, entre si, os parceiros sociais que esta terça-feira assinaram o novo acordo de salários, o primeiro na concertação social de Luís Montenegro. Mas muito os juntou nos discursos feitos durante a cerimónia com alguns dos ministros com maior peso político sentados na primeira fila. Está “aquém”, falta-lhe “ambição” e é “limitado”. Mas é uma “aposta de confiança” e um “benefício da dúvida”, num “momento complexo” em risco de resvalar para uma “instabilidade política”.

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo, foi dos mais diretos a expressar a “preocupação” dos parceiros. “As poucas medidas que negociámos neste acordo até podem estar em perigo”, disse, lamentando que a medida do IRC tenha sido aligeirada e, em vez de prever uma descida concreta de dois pontos percentuais em 2025, tenha sido limitada a uma redução progressiva do imposto.

“Percebemos perfeitamente o texto, mas não deixa de preocupar. Preocupa as poucas medidas concretas que não estão plasmadas”, afirmou. Este acordo trata-se, portanto, de um” grande benefício da dúvida” ao Governo, ou nas palavras de Álvaro Mendonça e Moura, da Confederação dos Agricultores, uma “aposta de confiança no governo e nas oposições” para “garantir a estabilidade no país”.

Essa estabilidade foi também salientada pela Confederação Empresarial (CIP), que viu, num contexto de “risco de instabilidade política”, uma “imperiosa necessidade de ser parte dos consensos e não das divisões”.

Os recuos no IRC e no IRS Jovem

Um recuo na forma como a medida de redução do IRC está inscrita no acordo fez levantar sobrolhos e deixou os patrões preocupados, numa altura em que o Governo ainda tenta salvar o Orçamento do Estado e prepara reuniões com o PS (que traçou na descida do imposto uma linha vermelha).

A proposta inicial previa uma “redução progressiva da taxa de IRC até 2028, passando em 2025 dos atuais 21% para 19%”. A versão final, contudo, deixa cair a redução de dois pontos percentuais e fala genericamente numa “redução progressiva do IRC até 2028”. Uma alteração compreendida pelos patrões — Armindo Monteiro, da CIP, chegou a dizer após uma reunião da concertação social que há agora um “quarto” interveniente na concertação: o Parlamento, admitindo que o IRC (que sempre foi uma medida fundamental para os patrões) pudesse não evoluir como prometido.

Já no IRS Jovem, outra “linha vermelha” dos socialistas, a versão inicial previa a “redução das taxas do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) aplicadas aos jovens com idade até aos 35 anos”, não especificando de que forma, e agora é ainda menos específica. Fala, antes, numa “redução do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) aplicado aos jovens com idade até aos 35 anos”. Ou seja, deixa cair a expressão “taxas”, o que pode dar mais margem na negociação com o PS.

Seguros de saúde vão dar benefício fiscal às empresas

Mas há outras novidades que não estavam na versão inicial do documento, como a majoração em 20%, em sede de IRC, das despesas suportadas pelo empregador relativas a seguros de saúde dos seus trabalhadores e agregado familiar. Ou a criação no prazo de 45 dias, muito elogiada pela CIP, de uma estrutura de missão para “aprofundar, valorizar e reforçar” o pacote do Governo “Acelerar a Economia”, “à luz das novas diretrizes europeias de aumento da competitividade, da produtividade e do investimento vertidas nos relatórios Draghi e Letta, visando o crescimento da Economia portuguesa”.

Por várias vezes, as conclusões do relatório Draghi foram referidas por Armindo Monteiro, inclusive nas declarações à saída das reuniões da concertação social, pelo que esta terá sido uma medida direcionada àquela confederação. A CIP esteve quase até à última a decidir se iria subscrever o acordo (ficou de fora do de 2023) e só anunciou o aval na noite de segunda-feira.

Também elogiada pela CIP esteve a inscrição de uma medida que é mais um objetivo: de “convergência com a média europeia” na produtividade, que não constava da proposta inicial. O objetivo é atingir em 2028 pelo menos 75% da média da produtividade europeia.

Na agricultura, por outro lado, consta um novo compromisso de avaliar a não sujeição da tributação dos pagamentos anuais referentes ao primeiro pilar da Política Agrícola Comum, suportados exclusivamente pelo orçamento comunitário. Na proposta inicial, estava previsto que os valores recebidos de ajuda da PAC em 2025, com referência a 2024, poderiam ser considerados como rendimento no ano de 2024 ou no ano de 2025 para “evitar um agravamento da taxa de IRS aplicável, devido à acumulação do recebimento do valor dos dois montantes em 2025”. Mas esta última referência não consta na nova proposta.

Já na defesa da floresta contra incêndios, o novo acordo alarga a possibilidade de consumo do gasóleo colorido e marcado aos veículos usados pelas equipas de sapadores florestais integradas no sistema de gestão integrada de fogos rurais, uma medida feita a pensar na CAP e que foi exigência desta. Mas acresce um novo benefício para estas equipas, que não estava previsto na formulação inicial: uma isenção do IVA na aquisição de equipamentos de proteção e trabalho.

Acordo vai mais longe nas metas salariais

Um dos aspetos salientados pela UGT foi o facto de o acordo ir mais longe do que o anterior, assinado com o governo de António Costa, nas metas dos salários. Desde logo o salário mínimo, que aumentará em janeiro para os 870 euros, face aos atuais 820 euros. São mais 15 euros do que previa o acordo anterior. Também está acima dos 860 euros que chegou a ser noticiado e que chegou a ser posto em cima da mesa pelo Governo.

Também nas metas para a legislatura há uma ligeira revisão em alta, de 20 euros. No Programa do Governo, o Executivo tinha inscrito a intenção de chegar a 2028 com um salário mínimo nos 1.000 euros, agora fala em 1.020. Será uma subida de 50 euros a cada ano até lá chegar. Ficou por esclarecer se o novo valor do salário mínimo será acompanhado pela subida do mínimo existência, ou seja, se se manterá a isenção de IRS aplicada ao rendimento mínimo.

A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, disse apenas, há uma semana, que “haverá uma atualização dos escalões de IRS normal [incluída no acordo], que sempre acompanha estas situações, de forma a assegurar a neutralidade fiscal desses aumentos, mas isso não é nada de novo”.