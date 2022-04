O Bloco Central de palácios já treme. A nova e irritante relação entre Marcelo e Costa

O principal poder do Presidente, repete-se na política nacional, é a palavra, mas a Constituição dá ao chefe de Estado um poder que tem uma alcunha bélica: a “bomba atómica”. O termo é utilizado para descrever a demissão do Governo, apesar de ser uma arma raramente utilizada em Belém.

No momento em que deu posse ao Governo de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa não utilizou a bomba atómica, mas fez um aviso prévio de que a utilizaria caso o primeiro-ministro decidisse deixar o mandato a meio. Alguns sinais alertaram o Presidente: primeiro, o facto de António Costa ter colocado quatro sucessores no Executivo (o que daria opções que bastasse para ser substituído a meio do mandato); segundo, o facto de António Costa chamar para a sua dependência a pasta dos Assuntos Europeus e de se ter rodeado de especialistas em assuntos comunitários.

Mas há mais. Na véspera da tomada de posse, quando Marcelo Rebelo de Sousa ultimava o discurso, adensou as desconfianças quando ouviu Porfírio Silva, dirigente do PS, numa Vichyssoise especial, programa da Rádio Observador a dizer: “Se as circunstâncias nacionais e internacionais forem mais suaves, penso que [António Costa] terá mais margem de manobra [para sair para um cargo europeu]”. Marcelo ficou em guarda e ainda reforçou mais o aviso que queria dar.

Em plena tomada de posse, o Presidente voltaria à carga para dizer que o primeiro-ministro tinha de ter consciência que “agora que ganhou e ganhou por quatro anos e meio”, tem de saber “que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu, de forma incontestável e notável, as eleições possa ser substituída por outra a meio do caminho.”

Marcelo dizia ainda que não teria problemas em avançar sem “hesitações ou inibição” para uma “posição arriscada“, como fez quando o Orçamento foi chumbado e convocou eleições antecipadas. Ficou claro o aviso: se Costa sair, Marcelo convoca eleições.

António Costa ainda ensaiou uma meia-resposta quando falou, minutos depois, e disse que “os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram estabilidade — como bem referiu o Presidente da República — até outubro de 2026”. Mas se Costa não podia falar, mais uma vez o presidente do PS tomou as dores e avisou que o eleitorado votou nos socialistas.

No dia seguinte à tomada de posse, Carlos César aproveitou para dizer que Costa só pode ser travado pelo “povo” e não pela vontade presidencial: “O primeiro-ministro, como em qualquer democracia e na sequência da renovação expressiva da legitimidade eleitoral do PS, é refém do povo que o elegeu e dos compromissos que assumiu”. César colocava a tónica na “legitimidade eleitoral do PS”, que é o mesmo que dizer que a leitura de Marcelo não é a da Constituição.

O vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, também diria no programa Linhas Vermelhas, da SIC Notícias, que “não deixa de ser peculiar que o Presidente da República escolha o momento em que se desfez o nó górdio da crise política, em que estabelece estabilidade, marque bem a cerimonia de posse dizendo que não é de excluir” que possa sair a meio do mandato.

Marcelo Rebelo de Sousa não deixaria o PS sem resposta, dizendo que César estava a comprometer o primeiro-ministro com um mandato completo: “Se o presidente do partido no Governo assume que o primeiro-ministro é refém do povo, assume que ele está a avançar para uma empreitada de quatro anos e meio.”

São Bento ficou em silêncio até sexta-feira. Nesse dia fonte do gabinete do primeiro-ministro respondia, em off, ao jornal Expresso sobre a posição do gabinete de António Costa: “Para o primeiro-ministro, é óbvio desde 30 de janeiro que não será candidato a qualquer cargo europeu em 2024″.

Horas depois (o Expresso sai às 23h00, de quinta-feira no seu formato digital), na manhã de sexta-feira, Mariana Vieira da Silva tentava também colocar água na fervura, dizendo que “o Governo tomou posse para uma legislatura que dura quatro anos e seis meses” e que os compromissos assumidos são para “essa duração e o Governo como um todo compromete-se até 2026”.

No primeiro briefing do novo Governo, a super-ministra da Presidência e outras pastas acrescentava ainda que a saída de Costa “não é uma questão”. Sobre os avisos de Marcelo, voltava a dar uma resposta na defensiva: “Não faço quaisquer comentários a intervenções públicas do Presidente da República ou de outros órgãos de soberania.”

Já durante o fim-de-semana, no encerramento do Congresso do CDS, seria a vez da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, vinha reforçar a tese de que o contrato de Costa é para mais quatro anos: “O senhor primeiro-ministro nunca virou as costas ao país nos momentos mais difíceis, não virará num momento em que vivemos uma guerra, e foi eleito para quatro anos”.

Cavaco como arma de arremesso do musculado Costa