Margarida Tavares, porta-voz da DGS: "Quem nasceu até 1973 e recebeu uma vacina da varíola ou quem recuperou, está mais protegido" da doença

A transmissão tecnicamente designada como transmissão por via sexual não está confirmada. Mas pode existir. O que nós sabemos é que, durante um contacto sexual, existe um contacto próximo entre as duas pessoas e existe a possibilidade de se contactar com as lesões. E essa será, até prova em contrário, a via de transmissão. Não podemos excluir que eventualmente também o próprio contacto sexual — por exemplo, o sémen — possa transmitir o vírus. Não podemos excluir isso de forma nenhuma para já. Embora existam muitos casos no mundo, de facto é uma doença rara, muito concentrada em alguns países da África Central e Ocidental, e muitas coisas não se saberão sobre a infeção.

Nesse caso, o facto de este surto ter acontecido entre homens que fazem sexo com outros homens foi aleatório? Podia ter acontecido em qualquer outra comunidade em termos de orientação sexual?

No meu ponto de vista, sim. Provavelmente foi uma coincidência ter havido esse contacto como fonte inicial, digamos assim. Normalmente, o que acontece é que há sempre uma origem animal. Até agora, houve sempre uma origem animal, ou seja, um primeiro caso num humano que depois consegue transmitir a outros humanos. Isto continua a ser um vírus zoonótico, um vírus animal. Acredita-se que, por um lado, podemos estar a ver só um lado da questão, mas de facto parece ser um padrão, mesmo noutros países. Não é absoluto, mas parece ser um padrão dominante mesmo nos outros países afetados esta prática de homens que têm sexo com outros homens. Mas não podemos excluir que, se o surto tivesse começado noutro contexto, provavelmente teríamos outro tipo de características de pessoas infetadas.

Sabemos qual foi o ponto de partida?

Não, até agora, que eu saiba, ainda não foi identificada nenhuma possibilidade sequer.

Quando falamos de contacto animal, significa que esse contacto foi sexual?

De forma alguma, não. Por amor de Deus, não fale de uma coisa dessas. Isto é contactar com um animal das formas clássicas do contacto, que são através de mordedura, de arranhadura, contacto com as peles, contacto no momento em que se usam determinados animais para consumo alimentar, carne mal cozinhada, durante a preparação da carne, a própria utilização das peles dos animais. Essas são as formas clássicas de transmissão animal ao homem.

Fala-se da possibilidade de a transmissão de humano para humano ter começado num evento em massa dirigido à comunidade homossexual. Há alguma indicação nesse sentido? Esta tese faz sentido?

Não há qualquer informação nesse sentido, que eu afirme ou exclua. Não temos essa informação.

Dizia que ainda não se encontrou uma ligação epidemiológica entre os casos portugueses e os identificados no estrangeiro. Isso significa que também não sabemos como é que o vírus entrou em Portugal, certo?

Certo, de acordo com o que é do meu conhecimento ainda não temos dados suficientes para tal.

É possível que já circule há algum tempo sem que tivesse sido detetado?

Não sei precisar. O que sei é que as amostras que foram positivas entraram no laboratório do INSA a partir do dia 5 de maio. E sei que alguns pacientes reportam sintomas algum tempo antes, cerca de uma semana. Não sabemos exatamente desde quando porque temos muito poucos dados relativamente ao início de sintomas destes casos.