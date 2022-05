Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já foram confirmados 37 casos de infeção pelo vírus monkeypox, responsável pela doença conhecida por varíola dos macacos. O número foi avançado ao Observador por Margarida Tavares, diretora do programa de saúde prioritário para a área das infeções sexualmente transmissíveis e infeção pelo vírus da imunodeficiência humana. Há mais casos suspeitos a aguardar resultados.

Trinta e cinco destes casos foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há um caso positivo na região Norte e outro no Algarve. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), que entretanto confirmou os dados em comunicado, todas as amostras pertencem ao subgrupo menos agressivo do vírus monkeypox — o que circula na África Ocidental.

São mais 14 casos confirmados ao longo do fim de semana, por testes realizados no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O último balanço das autoridades de saúde, oficialmente publicados na sexta-feira, apontavam para um total de 23 casos de infeção pelo vírus monkeypox desde que um surto de varíola dos macacos foi detetado em Portugal.

Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) até às 13h de 21 de maio davam conta de quase cem anos identificados em 12 países onde a doença não é endémica: Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Os países que mais casos comunicaram às autoridades de saúde internacionais são Portugal, Espanha e Reino Unido.

A DGS avisou que quem apresentar úlceras, erupções cutâneas e gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem procurar ajuda médica. As pessoas com sintomas condizentes com a varíola dos macacos abster-se de contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto tiverem sintomas.