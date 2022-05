Mexicanos, japoneses, italianos, carnívoros ou vegetarianos: 12 novos restaurantes para conhecer no Porto

Cordaro

Rua Adelino Amaro da Costa, 218 (Maia). Tel.:91 684 8847. Quarta a sexta, das 19h às 22h30; sábado e domingo, das 12h30 às 15h; das 19h às 22h30

Isabela Cordaro nasceu em São Paulo numa família de italianos e libaneses, estudou gastronomia no Brasil e, mais tarde, no Le Cordon Bleu em Londres, onde começou a trabalhar em restaurantes. “O meu avô materno era libanês e cozinhava para toda a família, antes de morrer aprendeu a utilizar o computador para me deixar todas as suas receitas”, conta a chef ao Observador. Há quatro anos instalou-se no Porto com o seu companheiro Alex Miranda e em plena pandemia abriram juntos o Comunale, um espaço dedicado à cozinha mediterrânea. O projeto acabou por fechar, seguindo-se, no ano passado, o Empório Bichara, um restaurante pop-up no Parque da Cidade inteiramente dedicado à comida libanesa, mas o gosto da chef pela cultura italiana continuou a falar mais alto. Em abril, o casal abriu mesmo ao lado de sua casa uma a Cordaro, uma pizzaria com ingredientes exclusivamente italianos e onde não faltam clássicos e algumas invenções arrojadas. Nos antipasti reinam os raviolis fritos recheados com mozzarella e regados com molho marinara, feito à base de tomate, alho, azeite, cebola e ervas, mas também as almôndegas com molho de tomate gratinadas no forno, as focaccias artesanais com flor de sal e alecrim ou a burrata com tomates cherry assados, molho pesto e lascas de presunto italiano. Todas as pizzas são feitas de massa com 48 horas de fermentação e variam entre as tradicionais Margherita ou capricciosa, e as mais originais, como a calabrese, com molho de tomate, mozarella, cebola roxa, queijo ricotta, raspas de limão e manjericão ou a zucchine, com curgete marinada em azeite, alho, limão, hortelã, gorgonzola e manjericão. Para acompanhar cada fatia não faltam cervejas italianas, vinhos nacionais e cocktails no Spritz Bar, onde poderá encontrar, entre outras combinações, licor de flor de sabugueiro, menta, espumante e gasosa. Na despedida, não perca a oportunidade de se lambuzar com o tiramisu ou os cannoli caseiros fritos, recheados com creme de ricota e finalizados, nas pontas, com pedaços de pistácio.