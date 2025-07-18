Mil milhões, obras de arte e uma manicura. Como Joe Berardo terá burlado CGD, BCP e BES com "plano criminoso"

Entretanto, os bancos tomaram conhecimento e no dia 4 de outubro de 2016 convocaram uma Assembleia Geral universal da Associação Coleção Berardo para repor os estatutos ao formato que tinham acordado. No entanto, na semana seguinte, o empresário e o advogado fazem nova Assembleia Geral sem os bancos, na qual fixam que os estatutos em vigor são aqueles que validaram em maio desse ano.

Por outro lado, deram andamento às negociações com o Estado para a renovação do protocolo que existia para a disponibilização da coleção de arte no Centro Cultural de Belém. “Com a celebração deste acordo, além do mais, pretendiam, mais uma vez, Joe Berardo e André Luiz Gomes colocar este património fora do alcance dos bancos credores”, refere a acusação. Ou seja, o poder na ACB voltava a estar onde sempre tinha estado: nas mãos de Berardo.

O MP censurou, em particular, as condutas de André Luiz Gomes e Gonçalo Moreira Rato, ao notar que com as suas ações “violavam os deveres a que, enquanto advogados inscritos na Ordem dos Advogados, se encontravam vinculados”, além de recorrerem a “expedientes ilegais” ou procurarem obter “resultados ilícitos com utilização ilegítima e abusiva do sistema judicial”.

Nessa censura houve ainda uma espécie de elogio, ao reconhecer que “lograram criar no Juiz titular a errónea convicção de que a instauração do processo (…) constituía o legítimo recurso aos tribunais por Augusto de Sousa, e que ali se verificava um efetivo litígio”.

O MP pede ainda que o braço direito de Berardo seja condenado à proibição do exercício da advocacia durante pelo menos cinco anos, enquanto o período de afastamento para Gonçalo Moreira Rato não seja inferior a três anos.

O epílogo da história da ação cível alegadamente simulada ainda não é conhecido. Como resposta, os bancos CGD, BCP e Novo Banco apresentaram uma ação de condenação no Juízo Central Cível de Lisboa que ainda não teve uma conclusão.

Créditos, créditos e mais créditos

A grande maioria dos financiamentos obtidos pelas sociedades do grupo empresarial de Joe Berardo visaram a aquisição de ações e participações financeiras noutras empresas. Foi por esse método que o famoso investidor aumentou a sua participação acionista no BCP entre dezembro de 2005 e dezembro de 2007 de 2,26% para 7,001%, onde chegou até a ser Presidente do Conselho de Remunerações e Previdência do banco para o triénio 2008-2010 (ficaria até ao final de 2011). Em fevereiro de 2012, Berardo foi um dos proponentes do novo Conselho de Administração, onde André Luiz Gomes passou a ser vogal.

Durante anos, Joe Berardo e o seu grupo empresarial assinaram sucessivos contratos de créditos com CGD (que é assistente no processo), o BCP e o BES (apenas lesados nesta fase). Não haveria problema se os compromissos fossem todos honrados, mas tal não foi o caso e entidades como a Fundação José Berardo e a Metalgest começaram a não pagar e a ver as ações que tinham dado como garantias a desvalorizar, o que obrigava a encontrar uma solução para assegurar os rácios de cobertura das dívidas.

A partir de novembro de 2007 e, sobretudo, ao longo de 2008, as entidades financeiras começaram a avisar a ACB dos incumprimentos. Mais do que a liquidação imediata do valor, foram efetuados vários aditamentos aos contratos de financiamento existentes. As negociações levaram a um acordo para incluir, como reforço das garantias dos créditos, penhores sobre os títulos de participação da ACB. Adicionalmente, seriam alterados os estatutos desta entidade para permitir que os bancos credores pudessem intervir na atividade da associação, a fim de assegurar a integridade das garantias dos financiamentos. Os mesmos estatutos que viriam a ser alterados rapidamente.

Os três bancos aceitaram essa solução por saberem que a Associação Coleção Berardo era a titular das obras de arte, pelo que, em caso de incumprimento, poderiam vender as obras para recuperar o dinheiro. Assim, no dia 31 de dezembro de 2008 foi assinado o acordo. Seguir-se-ia outro em 2010 e mais um em 2012.

“Para todos efeitos legais e contratuais, os penhores ora constituídos incluem (e os penhores a constituir nos termos do presente Contrato incluirão) o direito de os Bancos exercerem, nos termos da lei e do presente Contrato, todos e quaisquer Direitos Acessórios”, refere a acusação. Entre estes direitos acessórios estava, por exemplo, “o direito à atribuição das obras de arte ou outros bens pertença da Associação Coleção Berardo”, que detinha mais de 2.000 obras.

A 16 de março de 2012, a Fundação José Berardo e a Metalgest tinham créditos de mais de 1.000 milhões de euros, repartidos do seguinte modo:

CGD – 439.000.000 euros (388 milhões da Fundação José Berardo e 51 milhões da Metalgest), dos quais 357.596.903,20 euros estavam em dívida.

(388 milhões da Fundação José Berardo e 51 milhões da Metalgest), dos quais 357.596.903,20 euros estavam em dívida. BCP – 402.431.930,61 euros (279,45 milhões de euros da Fundação, sendo o resto da Metalgest), dos quais 388.512.641,46 euros em dívida.

(279,45 milhões de euros da Fundação, sendo o resto da Metalgest), dos quais 388.512.641,46 euros em dívida. BES – 299.675.481,07 euros (tudo da Fundação José Berardo, sendo que apenas tinham sido pagos cerca de 150 mil euros, isto é, continuavam por liquidar 299.525.866,33 euros).

Banqueiros nas testemunhas e Warhol, Koons e Hockney no inventário

Num processo com apenas quatro arguidos acusados e somente um crime de burla imputado a Joe Berardo, André Luiz Gomes, Gonçalo Moreira Rato e a Associação Coleção Berardo, o Ministério Público (MP) decidiu chamar um total de 16 testemunhas. Entre os nomes mais mediáticos para prestar depoimento no futuro julgamento sobressaem dois dos mais poderosos banqueiros do país: Paulo Macedo, líder da CGD, e Miguel Maya, presidente executivo do BCP.

O atual presidente da CGD passou a ser em janeiro de 2008 um dos vice-presidentes do BCP, numa administração proposta pelos acionistas — entre os quais Joe Berardo —, presidida por Carlos Santos Ferreira e que incluía, por exemplo, Armando Vara. Por sua vez, Miguel Maya, que preside atualmente aos destinos do Millennium BCP, era em 2008 o chefe de gabinete do então presidente do Conselho de Administração Executivo do BCP, Carlos Santos Ferreira.

Um dos pormenores decisivos deste caso está na sentença sobre a suposta ação cível simulada, aos olhos da investigação, proferida em 2016 pelo juiz José Emanuel Garcia. Foi com esta decisão que a ACB conseguiu abrir caminho à alteração dos seus estatutos e, alegadamente, afastar os bancos credores dos títulos de participação naquela entidade e, por inerência, do respetivo património. Por isso, o magistrado integra igualmente o lote de testemunhas do MP.

Resta agora saber quantas e que testemunhas irão os arguidos arrolar para um eventual julgamento. Por agora, é certo que, a partir da notificação da acusação, as defesas dispõe de prazo para pedirem uma eventual abertura de instrução, a fim de impedir que os arguidos sejam efetivamente submetidos a julgamento.