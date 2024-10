Ministério da Educação "uniformiza procedimentos" para professores que recorrem à Medicina do Trabalho. Diretores não cumpriam a lei

Uma semana depois de o Observador noticiar que alguns professores têm sido obrigados a exercer mais funções do que a Medicina do Trabalho define — e após não responder a nenhum pedido de esclarecimento —, o Ministério da Educação enviou aos diretores escolares de norte a sul do país uma nota informativa com três páginas. O objetivo foi “clarificar algumas questões” e “uniformizar procedimentos” no que toca à Medicina do Trabalho, lê-se no documento, levando a que os diretores escolares cumpram a lei.

Ao que o Observador apurou, algumas escolas já estão a colocar as indicações em prática, sendo que, para alguns diretores, a nota informativa em nada muda aquilo que tem vindo a ser feito até ao momento. Por outro lado, apesar de considerar esta nota informativa um “penso rápido” que ajudará a “resolver situações penduradas”, a Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais (AJDF) diz ser “insuficiente” e salienta que o documento tem “algumas lacunas”.

Foi a 21 de outubro que o ministério liderado por Fernando Alexandre enviou a todos os diretores escolares, por email, uma nota informativa dividida em cinco pontos que procurava dar resposta a questões como: quando deve um professor ser encaminhado para a consulta de Medicina do Trabalho?; o que é a ficha de aptidão que esta entidade emite e qual a sua validade?; o que se deve fazer após uma ficha de aptidão ser emitida?; e quem é responsável por pagar as consultas?

No documento enviado pelo Ministério da Educação lê-se, por exemplo, que “as recomendações inscritas pelo Médico do Trabalho na Ficha de Aptidão revestem-se de obrigatoriedade, devendo a decisão dos(as) Diretores(as) dos Agrupamentos Escolares/Escolas Não Agrupadas, no uso do poder discricionário que detêm, acomodá-las, em conformidade com o previsto”. A mesma nota refere ainda que a “reavaliação dos(as) docentes pela Medicina do Trabalho deverá ocorrer volvido um ano”, sendo que “o pagamento das consultas compete às unidades orgânicas”.

“Esta nota é o resultado do nosso trabalho de 10 meses, explanado no documento”, diz Sofia Neves, vice-presidente da AJDF, referindo-se ao trabalho de divulgação de casos de diretores que não têm seguido as indicações da Medicina do Trabalho, de professores que são impedidos de marcar a consulta e outros que são obrigados a pagar as próprias consultas. E ainda à insistência junto do Ministério da Educação para que a associação seja recebida pelo responsável pela pasta (pedido feito em julho e que continua sem resposta).

“A nota foi uma atitude excelente, vai estancar algumas hemorragias. A partir do momento em que o MECI enviou a nota, houve diretores a marcar consultas que estavam pedidas desde agosto. E há diretores que mudam o horário atribuído (ou que dizem que o vão fazer) após a nota informativa”, conta Sofia Neves.

É o caso da diretora do agrupamento de escolas de Santa Comba Dão, onde José Bonifácio leciona. Conforme o Observador já tinha avançado, este professor estava de baixa porque a direção da escola não respeitou a Ficha de Aptidão emitida pela Medicina do Trabalho, que indicava que o docente devia lecionar em teletrabalho (como tinha feito nos últimos anos). A 25 de outubro, José Bonifácio recebeu um email da diretora, Maria Madalena Dinis, a comunicar que iria seguir o que constava na Ficha de Aptidão, estando agora o docente aguardar o novo horário.

Mas nem todos os casos seguiram o mesmo caminho. Num email enviado à escola (e ao qual o Observador teve acesso), Marília Sarmento, professora no agrupamento de escolas Diogo Cão, no distrito de Vila Real, escreve que está desde dia 26 de agosto a aguardar a marcação de uma consulta de Medicina do Trabalho. E a situação desta professora não teve qualquer desenvolvimento mesmo depois de o ministério ter divulgado a nota informativa.

Apesar de a circular enviada “resolver uma parte do problema, não vai curar feridas que se vão transformar em gangrenas”, diz Sofia Neves. A responsável da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais adianta que há “diretores que dizem que a nota não vai alterar nada e outros que dizem que, como não está assinado, não é um documento legal”. Contudo, o email que foi enviado apresentava como remetente o gabinete de imprensa do Ministério da Educação.