Montepio. Os 7 desafios que inquietam a maior mutualista do país, em eleições até sexta-feira

A Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) está, ao longo desta semana, a escolher a administração que irá liderar a maior mutualidade do país nos próximos anos. Cerca de 450 mil (dos mais de 600 mil) associados tem direito a votar e decidir se dá novo mandato ao incumbente Virgílio Lima ou se opta por um dos outros três candidatos: Pedro Corte Real, Eugénio Rosa ou Pedro Gouveia Alves.

Independentemente do vencedor, é extensa a lista de desafios que o próximo conselho de administração terá de resolver.

Entre os principais problemas está um balanço que estaria “no vermelho” se não fossem os cerca de 860 milhões de euros em “ativos por impostos diferidos” (ativos, para alguns, “virtuais”). No rol de desafios está, também, estabilizar e rentabilizar um banco que vai voltar a dar prejuízo em 2021 e que teve cinco presidentes em sete anos (além de outros dois que não chegaram a entrar porque foram nomes vetados pelo Banco de Portugal).

Porém, a tarefa mais complexa – embora menos imediata – é obter a aprovação para um plano de convergência com as regras das seguradoras para o qual já (só) restam 10 anos, nos termos da lei. Não só obter a aprovação para esse plano mas, também, executá-lo. Eis os sete principais desafios da maior mutualista do país.

Os polémicos ativos por impostos diferidos criticados pelo auditor

O desafio mais imediato da MGAM é aquele que já por duas vezes (consecutivas) originou uma “reserva por desacordo” por parte do auditor oficial da instituição, a PwC. Trata-se dos chamados ativos por impostos diferidos (mais conhecidos pela designação anglo-saxónica deferred tax assets, ou DTA) que valem 867 milhões de euros – sem os quais o balanço da mutualista cairia no “vermelho“.

Esse foi um expediente aprovado em 2018, com a anuência da Autoridade Tributária e da tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no tempo de José António Vieira da Silva. O tema gerou alguma celeuma pública, com acusações de que se tratava de uma “engenharia fiscal” para mascarar o desequilíbrio do balanço da instituição então liderada por Tomás Correia.

A possibilidade de a mutualista Montepio registar estes DTA surgiu quando a própria entidade decidiu pedir o fim da isenção fiscal de IRC, por ter uma componente variável das remunerações dos seus gestores – algo que, nos termos da lei, faz com que uma entidade não possa beneficiar dessa isenção de imposto.

Como funcionam, em termos simples, os DTA do Montepio? ↓ Mostrar ↑ Esconder Quando deixa de haver uma isenção de IRC, coloca-se o problema de como tratar os impostos, do ponto de vista contabilístico. É aí que entra o ativo por impostos diferidos, que não são por prejuízos futuros mas, neste caso, por “diferenças temporais”. Em termos simples, quando um associado coloca dinheiro numa poupança do Montepio, entra dinheiro na mutualista – ou seja, é um proveito, mas também tem de ser gerado um custo que corresponde à constituição da provisão matemática associada à responsabilidade que o Montepio assume. Porém, para efeito de cálculo do IRC, esse custo não é considerado naquele ano, o que significa que existe um lucro “artificial” no primeiro ano – sobre o qual é necessário pagar imposto. O que acontece na mutualista Montepio é que não é aceite o passivo calculado, do ponto de vista fiscal, naquele ano, então paga-se em imposto 26% do dinheiro que entra. Porém, mais à frente, pode-se recuperar aquilo que foi constituído sob a forma de um DTA, relativamente ao montante de imposto que se pagou naquele ano. Por exemplo, se entram 100 euros na mutualista, são pagos 26 euros de imposto e, em teoria, a mutualista ficaria com uma responsabilidade de 100 euros – o balanço ficava imediatamente desequilibrado. Para evitar isso, fica-se com 74 euros em dinheiro, 26 euros de DTA e 100 euros de responsabilidade futura. Mais à frente, no ano seguinte, se por exemplo é necessário pagar 30 euros de imposto, não se paga 30 euros porque existe um DTA de 26 que se pode descontar, abatendo ao pagamento de imposto – daí ser considerado um ativo. Em teoria, se só entrar dinheiro, os DTA continuam a subir até ao infinito. Por outro lado, se só sair dinheiro, a certa altura o Montepio só tem DTA para entregar aos associados, o que não seria possível. É por essa razão alguns dos que criticam este expediente afirmam que, embora seja legal, não é um verdadeiro ativo.

Com a mudança de auditor – era a KPMG e passou a ser a PwC – gerou-se um problema, porque o novo auditor, embora não discorde frontalmente dos DTA, desde o início mostrou ter muitas dúvidas sobre a recuperabilidade que está implícita no valor a que estes ativos estão representados no balanço.

Na liderança da mutualista nos últimos dois anos, Virgílio Lima encomendou vários pareceres externos para contrariar a opinião da PwC – e reiterou, em entrevista ao Observador, que “esses ativos são um ativo efetivo”. Em contraste, os líderes das Listas B e C – Pedro Corte Real e Eugénio Rosa, respetivamente – afirmam que este é um “ativo virtual”.

Já o candidato da Lista D, Pedro Gouveia Alves, também veio criticar os DTA nesta campanha eleitoral – considerando-os um “artifício” que apenas serve para “insuflar” os ativos da organização. Isto, apesar de, como escreveu o Observador, este gestor ter sido figura-chave na criação destes instrumentos controversos, acompanhando até Tomás Correia às reuniões nas Finanças e na apresentação do plano ao conselho de administração.

Além do desconforto que é ter um auditor que todos os anos faz uma reserva às contas por causa desta matéria, a questão irá tornar-se ainda mais premente à medida que se aproximar o prazo (até 2030) que a mutualista Montepio tem para convergir com as regras das seguradoras (ver ponto 4, mais à frente). Nessa altura, estes DTA deixam de poder existir.

Um banco que só graças ao “valor de uso” está avaliado em 1.500 milhões

O Banco Montepio vale 1.500 milhões de euros no balanço da MGAM, aproximadamente. Isso representa 42% do balanço, uma percentagem que sobe para 56% quando se excluem os ativos por impostos diferidos (DTA).

Como explicam as últimas contas da mutualista, esses 1.500 milhões correspondem “a um valor bruto de investimento de 2.375 milhões de euros, ao qual está associada imparidade no montante total de 875 milhões de euros”, ou seja, já se reconheceu perdas sobre uma parte significativa do dinheiro que os associados investiram no banco.

É difícil justificar essa avaliação para o Banco Montepio, através dos cálculos e múltiplos normalmente usados para esse efeito. O Montepio é o sexto maior banco português, está fora dos “cinco grandes” que controlam quase 90% do negócio bancário em Portugal. Um desses “cinco grandes” – que ao contrário do Montepio é lucrativo – é o MillenniumBCP, que vale pouco mais de 2.000 milhões de euros em bolsa.

À luz dessa comparação, parece difícil justificar que o Banco Montepio valha 1.500 milhões, como está nas contas. E é muito improvável que algum investidor externo oferecesse esse valor para comprar o banco (ou por parte dele, proporcionalmente). Assim, se o banco vier a ser vendido total ou parcialmente, a menos que o negócio seja feito pela avaliação que está nas contas, isso irá gerar um “buraco” no balanço da mutualista.