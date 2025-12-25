Mudanças, celebrações e tribunais. O que 2026 reserva para a realeza europeia

A mudança terá alegadamente sido adiada para até depois da quadra festiva para evitar encontros entre André e a família, que se reúne todos os anos para celebrar o Natal na propriedade do Rei no leste da Inglaterra. A escolha terá sido pelo facto de Sandringham ficar no interior do país e não ter imóveis financiados pelo Estado, o que ajudaria a reduzir as atenções sobre o ex-príncipe. As novas acomodações de André devem ser custeadas pelo Rei, mas ainda não se sabe exatamente onde o irmão de Carlos vai viver. A propriedade privada em Norfolk tem aproximadamente 6.500 hectares de terras agrícolas e 1.400 de floresta, com cerca de 150 residências familiares.

Apesar de André ter direito a uma compensação de mais de 500 mil euros pela rescisão antecipada do contrato de 75 anos de arrendamento, é improvável que receba qualquer valor por deixar o Royal Lodge, de acordo com as informações divulgadas pela Comissão de Contas Públicas. O relatório da Crown Estate diz que a propriedade está tão deteriorada e precisa de tantos reparos que “com toda a probabilidade” o ex-príncipe “não terá direito a qualquer compensação”.

Investigação aos contratos de arrendamento da realeza no Parlamento

Depois de em outubro os detalhes do contrato de arrendamento do Royal Lodge tornarem-se públicos, o presidente da Comissão de Contas Públicas, Sir Geoffrey Clifton-Brown, pediu esclarecimentos à Crown Estate, que administra as propriedades da coroa em nome dos contribuintes, e ao departamento do Tesouro. As respostas, assim como o próprio contrato, foram tornadas públicas pela comissão no início de dezembro, quando informou que em 2026 será aberta uma investigação parlamentar sobre a Crown Estate e os seus contratos de arrendamento com membros da realeza.

Além do Royal Lodge, cujo contrato foi rescindido a 30 de outubro, a Crown Estate tem acordos de arrendamento em outras quatro propriedades: a Thatched House Lodge, residência da princesa Alexandra; o The Cottage, onde vive a filha Marina Ogilvy; a Bangshok Park, casa dos duques de Edimburgo desde 1999 e o Forest Lodge, a nova casa de William e Kate, para onde a família se mudou em novembro.

Os membros do Parlamento poderão analisar os contratos de arrendamento disponibilizados pela Crown Estate, os esclarecimentos apresentados pelo departamento do Tesouro e os relatórios do gabinete nacional de auditoria de 2005 sobre os contratos de arrendamentos de imóveis com a família real e de contas anuais do património da coroa. Como este último só será divulgado em junho de 2026, provavelmente a comissão só deve levar o tema ao parlamento no segundo semestre. Entretanto, Sir Geoffrey Clifton-Brown já confirmou que vai haver uma sessão de depoimentos e que as testemunhas serão convocadas conforme a investigação decorre, sem revelar se pretende chamar membros da família real para fazer esclarecimentos perante os membros do parlamento.

Visita da família real britânica aos EUA

Depois de duas visitas de Estado ao Reino Unido, em que foi recebido pelo Rei Carlos III, Donald Trump deve convidar a família real para participar nas celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos da América. À BBC, fontes oficiais da Casa Branca confirmaram que o convite foi feito aos monarcas, contudo ainda não há confirmação se Carlos e Camila vão aceitar e viajar para o país — de acordo com o que fontes oficiais disseram ao Page Six, os Reis são esperados na Casa Branca em abril, mas a viagem só vai acontecer se a saúde de Carlos permitir. Por outro lado, a imprensa norte-americana dá como quase certa a ida de William e Kate para as festas do 4 de julho. Além disso, a People aponta a possibilidade dos príncipes de Gales visitarem os EUA para assistirem às competições do Mundial de Futebol, que decorre em 16 cidades na América do Norte. A última vez que William esteve no país foi em 2023, numa viagem para o Earthshot Prize Innovation Summit, em Nova Iorque. Já a última vez que o príncipe visitou os EUA com a mulher foi em 2022, na gala dos mesmos prémios, realizada em Boston.

Se a ida dos quatro confirmar-se, será a primeira vez que a família real estará no mesmo país que Harry e Meghan desde o funeral da Rainha Isabel II, em 2022. Apesar dos Sussex provavelmente não serem convidados para os eventos oficiais organizados pela administração Trump, especula-se que Carlos III possa querer encontrar os netos, Archie e Lilibet — as crianças não veem o avô desde junho de 2022, quando estiveram pela última vez no Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha. Esta foi também a única vez que o Rei esteve com a neta mais nova.

Contudo, uma participação recente de Harry no programa de humor de Stephen Colbert, em que afirmou que os EUA “elegeram um rei”, poderá ter colocado em risco as chances de reaproximação entre pai e filho, defendem especialistas em realeza ao Daily Mail. Em setembro Carlos e Harry tiveram um encontro de quase uma hora na Clearence House, o que foi visto como um primeiro passo para uma reconciliação, depois do príncipe ter admitido numa entrevista à BBC meses antes que gostaria de voltar a ter uma relação próxima com o pai.

Centenário da Rainha Isabel II

Ainda dentro da realeza britânica, o ano de 2026 marca o centenário da Rainha Isabel II, que nasceu a 21 de abril de 1926. Para assinalar a data, a 10 de abril o Palácio de Buckingham abre as portas da maior exposição de sempre sobre a moda da monarca. Com peças que vão desde o nascimento até a vida adulta, passando tanto pelo período de princesa assim como as décadas como Rainha, dos estilos informais aos banquetes de Estado, são aproximadamente 200 artigos que contam a história de Isabel II, sendo que metade deles nunca esteve exposto antes.