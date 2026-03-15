Muitos saíram do país, mas a "guerra nunca vai matar a curiosidade dos cientistas iranianos"

“Todas as mães iranianas querem que os filhos se tornem engenheiros ou médicos”. Seguindo esta máxima, Farid* estudou e tornou-se engenheiro eletrotécnico. Também Samira*, apesar de ter nascido num país onde há quatro vezes mais homens que mulheres no mercado de emprego, decidiu seguir o seu sonho de ir para a universidade e estudar Microbiologia.

Casados desde 2023, Farid e Samira conheceram-se pouco mais de meia década antes, quando frequentaram aulas de inglês em Teerão. Agora, ambos estão a continuar o respetivo percurso académico em Portugal — ela o doutoramento, ele o mestrado —, a quase cinco mil quilómetros das famílias com quem só conseguiram falar durante um minuto ao telefone nas primeiras duas semanas de conflito entre o Irão, Israel e os Estados Unidos da América. O casal optou pelo anonimato nesta entrevista por medo de possíveis consequências que possam atingir os familiares ainda no seu país de origem.

Até ser aceite por um centro de investigação e começar o seu doutoramento, a microbióloga iraniana passou por muita rejeição. “O processo para começar a investigar no Irão até é semelhante ao de Portugal. Cá, contactas um coordenador de laboratório na tua área de interesse e esperas que ele tenha uma vaga e te aceite. Em Teerão fazes o contacto, se for preciso fazes algumas provas, mas depois têm o hábito de pedir um pagamento para te deixarem investigar com eles”, conta ao Observador, num parque a poucos metros do sítio onde trabalha.

Não é um procedimento necessário nem consta sequer no regulamento interno das diferentes instituições. Porém, “é uma prática muito comum” em território iraniano, como relata o casal e confirma ainda outro investigador ouvido pelo Observador, Mohammad Hosseini. “Este pagamento, que acontece sempre debaixo da mesa, às vezes chega a ser mais alto que o valor das propinas”, garante Farid durante a conversa com o Observador.

Esta é uma das barreiras ao acesso à investigação no Irão, onde de acordo com um levantamento feito pelo Islamic World Science Citation Institute no final do ano passado, mais de mil investigadores estavam entre o top 1% mundial de cientistas mais citados de 2025. É nas ciências médicas que os investigadores iranianos mais se destacam, segundo o ranking de instituições de investigação SCImago, que coloca a Universidade de Ciências Médicas de Teerão em primeiro lugar no país, mas apenas na 701.ª posição a nível mundial.

Ramazan Ahadi, um membro do conselho de administração da Sociedade Iraniana de Medicina Nuclear, afirmou à agência estatal Mehr, em outubro de 2025, que o Irão estava entre os dez países mais avançados nesta área de fármacos com radiação — motivando a contínua exploração da indústria nuclear no país que estará na origem do conflito atual. A nanotecnologia é também uma área onde os iranianos estão em peso, com a rádio nacional iraniana a destacar a invenção de nanomedicamentos contra o cancro e outras doenças nos últimos anos. Mas, ainda assim, os profissionais do setor admitem que estão a viver “uma situação complicada”, como escreve o investigador Mohammad Hosseini numa carta publicada na revista Nature.

“Aqueles que estão no Irão enfrentam salários baixos, inflação alta, instabilidade sociopolítica, má gestão de recursos, opressão das autoridades e sanções internacionais de longa data”, descreve Hosseini, num sentimento que é partilhado pelo casal de cientistas iranianos em Portugal. Estes foram os motivos que fizeram Farid e, mais tarde, Samira abandonar o país com rumo à Península Ibérica, e que se vieram a intensificar desde os protestos no início deste ano até ao conflito em curso.