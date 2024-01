E, à terceira, a renovada Aliança Democrática fez a prova de vida por que tanto ansiavam os dirigentes dois partidos que a lideram. Depois da formalização do acordo, feita em cima do congresso de entronização de Pedro Nuno Santos, depois do encontro com alguns dos quadros económicos mais respeitados à direita, feito em cima das notícias sobres a listas de candidatos a deputados, chegou finalmente convenção da AD com toda a pompa e circunstância, ainda que sem o parceiro incómodo chamado PPM, num momento que superou as expectativas dos próprios partidos — a direção de campanha da coligação só na sexta-feira repensou todo o plano, originalmente desenhado para ser um momento mais minimalista, não pensado para as televisões.

Ainda antes do discurso de Luís Montenegro, o saldo já era positivo. “Não estava à espera“, confessava ao Observador fonte da direção social-democrata. E coube naturalmente ao líder social-democrata encerrar o encontro que decorreu no Centro de Congressos do Estoril. Ao longo de 45 minutos, Luís Montenegro cumpriu os cinco pontos daquela que será a estratégia da Aliança Democrática.

São eles: procurar a reconciliação com o eleitorado mais velho, falar para os mais jovens, apresentar soluções para a Saúde, responder aos problemas na Educação e combater a ideia de que a estagnação do país é uma “fatalidade“. Ao mesmo tempo, deixar o combate político à direita para Nuno Melo, afirmar-se como único garante de credibilidade e estabilidade, por oposição ao “aventureirismo” de Pedro Nuno Santos e ao radicalismo delirante de André Ventura (adversários que nunca nomeou).

