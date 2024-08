Noites sem dormir do irmão, preocupação da mãe, Ciências da Comunicação: Patrícia Sampaio, a rapariga de bronze que “só queria andar descalça”

“Quando víamos os vídeos e as fotografias do irmão, ele estava sempre focado e muito concentrado. A Patrícia acabou por ser influenciada dessa maneira. Eu queria que ela fosse para a dança ou para a natação, mas depois quando experimentou novamente o judo aos nove anos houve algo que a despertou”, contou Teresa, a mãe de ambos, ao site da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Aprendeu a ler sozinha ainda na pré-primária, no café dos pais e à boleia dos jornais que andavam pelas mesas, e não esconde que até ao Ensino Secundário não precisava de estudar muito para ter boas notas. Algo que mudou a partir do 10.º ano, quando o sucesso no judo começou a levá-la frequentemente para competições internacionais — aos 17 anos, já integrada no Projeto Olímpico e com direito a uma bolsa do Comité Olímpico de Portugal, aceitou a proposta de terminar a escolaridade obrigatória em Lisboa.

Mudou-se para a capital completamente sozinha, foi viver para o Centro de Alto Rendimento do Jamor e treinava no Judo Clube de Lisboa. Para além das saudades da família, sofreu com o tempo de espera dos transporte públicos — e com a constante preocupação da mãe, que tinha receio de que a filha mais nova sofresse com a mesma “solidão” que ela própria conheceu nos anos 80, quando deixou Tomar para estudar em Lisboa.