António Costa: "Foi com a ilusão das sondagens que perdemos a câmara de Lisboa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No fim da primeira semana de campanha e a dois dias do voto antecipado, António Costa esteve no Sob Escuta especial Legislativas e admitiu que, na próxima legislatura, se não tiver maioria, está livre para negociar “iniciativas” (leia-se, orçamentos) com “partidos que não o PCP ou o BE” (leia-se, o PSD). Hábil, António Costa não diz diretamente que vai procurar acordos com o PSD se tiver um Governo minoritário, mas é isso que explica ao longo de três respostas da entrevista e fá-lo em negação: “Não posso dizer agora aos portugueses que vamos simplesmente continuar a geringonça”; “Não tenho confiança para dizer: não faremos outras soluções que não sejam com o BE e o PCP”.

Sem maioria absoluta — realidade que parece mais longe nas últimas sondagens — António Costa mantém a porta aberta para todos: para negociar com BE e PCP (“não derrubo os muros que ergui”, repete) e para negociar com PSD (“negociar com os diferentes partidos cada iniciativa”).

António Costa admitiu ainda pela primeira vez a hipótese de reprivatizar a TAP, pois já tinha revelado que queria vender 50% da companhia aérea, mas agora já diz: “Pode ser que consigamos alienar um pouco mais do que os 50% do capital da TAP”.

Ao contrário de Rio, Costa não desvaloriza as sondagens e adverte que foi com “ilusões” das sondagens que davam o PS em primeiro que “já se perdeu a câmara de Lisboa”. Diz ainda que há “propostas do PAN que são absolutamente inaceitáveis” e que conta mais consigo próprio do que com Marcelo para controlar uma eventual maioria do PS. Vai ainda ao passado para acusar Marques Mendes de ter sido o “ministro da propaganda” de Cavaco, que fazia “alinhamentos de telejornais” na “televisão única” (a RTP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Veja aqui a entrevista a António Costa na íntegra:]

“Com tranquilidade, asseguro que não vou para cargo europeu”

A maltesa Roberta Metsola foi esta semana eleita nova presidente do Parlamento Europeu. Como ela é do PPE, há a possibilidade de que o substituto de Charles Michel como presidente do Conselho Europeu, a partir de Maio de 2022, seja um socialista. Pode garantir-nos que não vai ocupar esse cargo?

Posso, com tranquilidade. Quando Charles Michel foi eleito há dois anos e meio, o acordo que foi feito para a sua reeleição dois anos e meio passados. Houve um acordo entre as diferentes forças políticas sobre a repartição dos cargos ao longo dos mandatos e aconteceu o que estava previsto no Parlamento Europeu, em que a presidência deixou de ser socialista e passou para o PPE, mas ficou acordada a estabilidade quer da Comissão quer do Conselho.

Não foi Weber que foi para esse lugar como estava previsto, mas a composição do Parlamento é a mesma…

Mas isso foi porque o próprio desistiu. O acordo que havia e foi cumprido é que esta segunda metade doi mandato caberia ao PPE, na altura previsa-se que fosse Weber mas ele próprio preferiu não ser, para ir ser candidato a presidente do PPE.

Já disse que, se não ficar em primeiro nas eleições, se demite. Não vai para um cargo europeu em nenhuma circunstância ou se já não for líder do PS tem essa disponibilidade?

O que estamos neste momento a discutir e já não é pouco é o que os portugueses pretendem no próximo dia 30 e aquilo que desejo é que correspondam à minha vontade de prosseguir o trabalho, de continuarmos a avançar enquanto primeiro-ministro e centrar esta fase da campanha no debate das propostas programáticas de uns e outros. É manifesto que todas as sondagens mostram que há um elevado número de indecisos, a única forma de as pessoas poderem decidir é terem de forma muito clara o que está em jogo. E as diferenças programáticas entre PS e PSD são hoje muito evidentes para o que interessa à classe média que é se vão ter ou não mais rendimentos.