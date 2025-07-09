O clube dos 4 biliões está inaugurado. A IA é parte de uma história que leva a Nvidia (e em breve a Microsoft) a valer o PIB do Japão

Doze. É esta a quantidade de zeros necessária para alcançar a classe do bilião — o conhecido trillion da numeração anglosaxónica. Até agosto de 2018, nenhuma empresa norte-americana tinha conseguido elevar o seu valor em bolsa até uma escala desta ordem. Foi a Apple, então com 42 anos, a primeira a chegar, tornando-se, então, a cotada mais valiosa.

A dona do iPhone fundou o clube das trillion dollar babies e aí ficou sozinha durante algumas semanas. Ganhou a companhia da Amazon em setembro de 2018. As restantes big tech não se deram por vencidas e os últimos anos têm sido marcados pelo quebrar de mais marcas: do primeiro bilião ao segundo e, desde 2023, até ao patamar dos três biliões de capitalização bolsista.

Os investidores começaram a sonhar com um novo nível, a dos quatro biliões — 4.000.000.000.000 —, no final de 2024, quando a Apple atingiu um máximo de 3,94 biliões de dólares de valor em bolsa. No entanto, o novo ano trouxe uma desvalorização das ações de quase 14% (até agora). Além de críticas de como a tecnológica está a ficar para trás na corrida à inteligência artificial (IA), também os atritos com Donald Trump, que até já ameaçou impor tarifas nos iPhone produzidos fora dos EUA, explicam este cenário.

Num ápice, as atenções viraram-se para outros protagonistas: a fabricante de chips Nvidia e a tecnológica Microsoft. A criação do clube dos quatro biliões deixou de ser uma questão de “se” e passou a ser um tema de “quando”.

Esse dia chegou. E pela empresa mais nova. Nesta quarta-feira, 9 de julho, coube à Nvidia o feito de chegar (ainda que de forma passageira) aos 4 biliões de dólares de avaliação em bolsa. A cinquentenária Microsoft está perto, mas acabou ultrapassada.

Nas últimas semanas, as ações das duas companhias foram subindo e as respetivas capitalizações aproximaram-se dos quatro biliões. A 3 de julho, antes do encerramento de Wall Street para o feriado do Dia da Independência dos EUA, a Nvidia chegou a tocar nos 3,92 biliões de dólares, mas acabou por terminar a sessão nos 3,89 biliões, abaixo da marca recordista da Apple (3,915 biliões). Nesse dia passou esse recorde da Apple e não foram precisos muitos mais dias até colocar um 4 (em vez de um 3) antes dos 12 zeros.

Dan Ives, analista sénior da Wedbush, nunca escondeu o seu otimismo pelo panorama tecnológico — principalmente em relação à inteligência artificial (IA) e à Nvidia. Em muitas das notas que assina apelida Jensen Huang, o CEO da Nvidia, de “godfather of AI”, o padrinho da IA. Em dezembro, apontava já como a Apple, a Microsoft e a Nvidia iriam chegar à marca dos quatro biliões (isso mesmo um milhão de milhões) em bolsa ao longo de 2025. Mais recentemente, no fim de junho, retirou a Apple desta equação, mas realçava a forma como “Nvidia e a Microsoft estavam a aproximar-se de uma conquista monumental”. “Acreditamos que tanto a Nvidia como a Microsoft vão atingir os quatro biliões de capitalização este verão e que, nos próximos 18 meses, o foco estará no clube dos cinco biliões de dólares.”

Em declarações ao Observador, Ives reforça a ideia e afirma que “neste momento não há mais” empresas na “corrida ao quarto bilião”. “Estão as duas a liderar a matilha.” De um lado, a Microsoft de 50 anos, que precisou de décadas em bolsa para chegar aos três biliões de dólares. Do outro, a Nvidia, criada em 1993, um caso “histórico e nunca antes visto”, admite Dan Ives. Entrou em bolsa em 1999 e, no verão de 2023, foi a primeira fabricante de chips a alcançar a fasquia de um bilião de market cap [capitalização bolsista]. Em menos de dois anos, quadruplica essa marca.

Nesta quarta-feira, a Nvidia chegou aos 4 biliões, quando cada ação chegou a valer mais de 164 dólares logo no início da sessão em Wall Street. Caiu, depois, ligeiramente, mas ficou a rondar a marca, a valer mais de 3,9 biliões. Basta que a cotação bata nos 163,7 dólares para que os 4 biliões voltem a ser uma realidade. Já a Microsoft precisa que os títulos escalem para lá dos 536 dólares. A meio da sessão desta quarta-feira cada ação vale 501,38 dólares, o que coloca a capitalização bolsista nos 3,6 biliões, faltando assim perto de 400 mil milhões para lá chegar.

Com que comparam quatro biliões de dólares?