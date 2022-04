O dia em que o modernista Raul Leal vestiu um pijama de seda, atuou num salão de variedades e acabou detido em Madrid

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Raul Leal é provavelmente o mais singular dos modernistas portugueses. Nascido em 1886, em Lisboa, cidade onde também morreu, em 1964, ficou conhecido pela participação no número 2 da revista Orpheu e noutras revistas associadas ao primeiro modernismo português, como a Portugal Futurista e a Athena, onde apresentou textos de caráter teórico estético-filosófico. Escritor e filósofo, levou uma vida turbulenta, marcada por alguns famosos escândalos, como a publicação de “O Bando Sinistro” (1915), em que criticou abertamente o governo de Afonso Costa, e Sodoma Divinizada (1923), no âmbito da polémica da chamada “Literatura de Sodoma”, desencadeada pela Liga de Ação de Estudantes de Lisboa contra livros considerados “imorais”. Menos conhecido é o caso, igualmente escandaloso, que levou à sua detenção em Madrid, a 23 de abril de 1916. O episódio envolve uma conhecida sala de espetáculos madrilena, uma audiência muito descontente, um pijama oriental de seda e um pseudónimo exótico.

Em 1915, Raul Leal, que tinha passado uma temporada em Paris no ano anterior, decidiu partir para Espanha, onde procurou estabelecer-se enquanto artista. Pouco se sabe acerca do seu périplo espanhol além do que foi relatado pelo próprio nas cartas enviadas para Portugal, para amigos como Fernando Pessoa, e por Aníbal Fernandes, responsável pela edição de Sodoma Divinizada lançada em 2010 pela Guimarães. De acordo com Fernandes, durante a passagem de Leal por Madrid, o artista viu-se envolvido num incidente que culminou com a sua detenção pela polícia espanhola: vestido com um pijama de seda oriental, comprado a “peso de ouro” na capital francesa, Leal teve de ser levado pelas autoridades depois de ter respondido com um manguito ao desagrado do público que assistiu à sua performance, a que deu o nome “Abdali, Príncipe de la Muerte”.

O episódio, que até recentemente só se conhecia na versão de Fernandes, foi recuperado no ano passado por Ricardo Vasconcelos, que encontrou evidências documentais da sua ocorrência. No número de dezembro de 2021 da revista Pessoa Plural, o investigador e professor universitário divulgou um conjunto de notícias publicadas nos jornais de Madrid em abril de 1916 que confirmam o incidente relatado por Aníbal Fernandes, que o terá ouvido do próprio Raul Leal. Recorrendo ao trabalho pioneiro de Vasconcelos, e com acesso a materiais até agora inéditos, o Observador reconta a aventura espanhola de Leal e como o artista português acabou detido depois de ter subido ao palco de uma famosa sala de espetáculos madrilena.