O gás vai continuar a ser importante. "Não podemos viver só de renováveis, eólicas, solar e água", avisa presidente da REN

“Muito, muito cuidado” com a inteligência artificial. “Os nossos despachos não são laboratórios de experimentação”

O facto do relatório final não apontar o culpado não dificulta a possibilidade de a REN poder pedir alguma compensação pelo que se passou?

Não temos que pedir compensação a ninguém. Esta circunstância faz parte daquilo que é a nossa atividade. Aconteceu, recuperou-se. Felizmente em Portugal não houve fatalidades. Nunca nos ocorreu pedir compensações a ninguém por isto. São sistemas de uma grande complexidade, são frágeis. Não vale a pena pensar que há uma maneira de gerir uma rede que seja à prova de uma anomalia. Os perigos no futuro, provavelmente, vão-se tornar ainda mais difíceis de controlar. Estes sistemas ainda não têm inteligência artificial. Estão baseados essencialmente em coisas mecânicas e em muita eletrónica de grande sofisticação, muito software, e em pessoas que lidam com isto tudo e que estão muito bem preparadas. Quando acrescentarmos computadores que vão ajudar na gestão da decisão e na decisão da manobra, vai ter de ser feito com muito, muito cuidado, muito devagar. Porque os nossos despachos não são laboratórios de experimentação. Aquilo que se passa lá tem de se ter a certeza que funciona. A responsabilidade que se vive aqui dentro, diria, é mesmo assustadora. Eu estou há quase 11 anos nesta casa. Não há nenhum momento em que falo para dentro da empresa em que não lembre sempre do perigo de um apagão. Vivo sempre com essa preocupação. Temos pessoas 24 horas por dia a monitorizar tudo aquilo que se passa.

Portugal voltou a ser confrontado com um evento extremo que afetou o setor elétrico a 28 de janeiro deste ano com o comboio de tempestades. A rede de transporte foi muito afetada. Corremos nessa altura o risco de um apagão?

Tivemos sempre tudo dentro de um controlo muito bom. E temos uma coisa muito boa face a outro tipo de redes. A nossa rede tem muita redundância. Tivemos uma subestação em baixo mas não teve impacto nas coisas de Leiria. Só afetou o Zêzere e resolveu-se em quatro horas. Não tivemos falhas de abastecimento. Nas outras zonas onde estive, onde praticamente 1 milhão de pessoas que não tinha eletricidade, conseguimos manter a rede a funcionar sempre, a alimentação, as subestações, mas é muito diferente a malha da nossa rede e a malha da rede da distribuição. A distribuição tem uma dificuldade extrema que nós não temos. Perdemos praticamente 100 torres e perdemos 650 quilómetros de linhas. Nas linhas principais que nós precisávamos de ter em funcionamento como backup ainda temos muito trabalho para fazer. Temos várias linhas ainda desativadas.

Quanto tempo vai demorar a repor essa capacidade?

Alguns meses, alguns meses.

O prejuízo financeiro já contabilizaram?

Só quando acabarmos é que temos essa informação. Essencialmente é muita mão de obra porque as linhas não se estragam, há é torres que têm que ser substituídas. Há 40 ou 50 torres sem hipótese de recuperação. Mas temos seguros que foram ativados, não vou estar a revelar.

Pode haver aqui custos para o sistema elétrico e para as tarifas. Temos um número da parte da E-Redes, uma estimativa de 80 milhões de euros…..

Não demos nenhuma estimativa, mas não será nada muito significativo.

Tempestade Kristin. Construção de linhas elétricas tem de ser revista

O impacto deste evento pode mudar agora para o futuro, a construção das linhas?

De certeza absoluta que sim. Os códigos de construção têm cerca de 40 anos. Em 40 anos alguma coisa deve ter evoluído para se tentar fazer agora uma revisão dos códigos de construção mais adaptados..

Fala-se muito do enterrar, mas há também a questão dos parâmetros para a velocidade do vento.

Sobre o tema do enterrar… Já muitos especialistas falaram com opiniões divergentes. A realidade é que temos um tema muito simples, que é o preço, o custo é muito alto.

No caso da rede de transporte acho que não há assim propriamente muita gente a defender o enterramento…

Já tivemos de tudo. Até já tivemos pessoas que achavam que até nas florestas era mais seguro não ter as torres altas por causa do vento. Mas a realidade é que o custo na muito alta tensão é praticamente dez a 15 vezes mais alto. Depois há vantagens da linha aérea e há vantagens da linha enterrada. Se estivermos a falar de situações em que é possível enterrar dentro da zona urbana, é uma coisa que se considera fazer em determinado tipo de circunstâncias. Nós temos linhas enterradas nalgumas cidades.

Mas aí é mais por questões paisagísticas do que de segurança…

Diria que é mais por questões de logística de terreno. Mas, por outro lado, as linhas aéreas têm uma vantagem interessante, que é a manutenção. Identifica-se melhor o problema e resolve-se mais depressa. Numa tempestade como esta, a maior dificuldade que tivemos, nós e a E-Redes, foi a das condições do terreno para usar máquinas pesadas. Para alterarmos ou repararmos uma torre de 70 ou 80 metros — temos algumas de 50 ou 60 metros — é preciso uma grua mais alta. É preciso que as condições do vento permitam lá chegar. Para algumas das primeiras intervenções, tivemos de fazer estradas novas para lá chegar com as máquinas. Quando se desligam 650 quilómetros de linha e temos 100 torres em que é preciso intervir… exige um esforço logístico brutal.

Mas é muito surpreendente ver torres partidas….

Há 40 torres de muito alta tensão que ficaram completamente destruídas com o vento.

Não era suposto aguentarem o nível de ventos elevado?

Aquilo está feito para ventos à volta de 150, 160 quilómetros e aguenta um bocadinho mais. Os ventos foram em algumas zonas superiores a 230 quilómetros.

Vão instalar torres novas para aguentarem ventos maiores, porque isto são fenómenos que se vão repetir?

Estes fenómenos acontecem de vez em quando.

Mas não estão mais focados na região do centro? Faz sentido diferenciar os parâmetros?

Os códigos vão ser revistos, as construções novas vão ser revistas. Não me parece que se justifique, neste momento, fazer uma revisão dos 9500 quilómetros de linhas de alta tensão que temos, ou dos 50 ou 60.000 quilómetros de média tensão, Aprendemos alguma coisa? Claro que sim. Com tudo o que se passou com a kristin, pedimos mais telefones de satélites do Starlink — já tínhamos alguns equipamentos desses.

Porque também ficaram sem comunicações.

Temos telefones satélites nas zonas críticas, mas não temos telefones satélites para todas as pessoas que fazem trabalho de campo. Fui a Leiria mal isto aconteceu e a maior dificuldade era encontrar os nossos colegas. Como eles estavam sem comunicação era difícil dizer onde é que estávamos e tínhamos de combinar um sítio para nos encontrarmos antes das pessoas irem para os locais. Tivemos situações em que a nossa colega que faz a gestão destes trabalhos dava indicação para as equipas se encontrarem em determinado sítio, de duas em duas horas.