O herói mais tímido da Ucrânia, que enfrentou os tanques russos de mãos no ar para salvar 25 autocarros cheios de civis

Sem que Taras esteja a ouvir, uma colega socorrista explica que Taras e outros quatro socorristas foram homenageados por terem sido os primeiros a oferecerem-se para conduzir esta operação de resgate de civis em zonas ocupadas pelos russos, ajudando a retirar até 5 mil pessoas por dia de Bucha e Irpin, incluindo duas dezenas de feridos.

Outro colega de Taras diz ao Observador que a condecoração do Presidente “foi merecida”, por o socorrista se ter oferecido para ir aos territórios ocupados pelo inimigo: “Ele foi lá nos primeiros momentos, quando a situação estava muito difícil, e tomou decisões para conduzir o resgate de civis em Bucha, debaixo de fogo. Juntava as pessoas e colocava-as nos autocarros. A evacuação prolongou-se por vários dias. E além disso ainda ajudou a salvar algum do nosso equipamento”.

“Nós levantávamos as mãos e dizíamos que somos civis e pacíficos”

Procuramos de novo Taras, para tentar que ele conte melhor a história desta operação de resgate.

Como é que tomou a decisão de ir resgatar pessoas aos territórios ocupados pelo inimigo?

Decidi arriscar porque as pessoas estavam à nossa espera. Ligavam para nós, para o número de emergência, a dizer que estavam lá sentadas nas caves há 12 dias e não conseguiam sair. Foram abertos corredores para retirar de lá as pessoas em colunas de autocarros. Quem quisesse podia tentar ir até lá, mas não existia nenhuma obrigação ou ordem do comando.

Que riscos enfrentou?

Havia disparos, rockets e tanques BTR. Quando os soldados russos saíam desses tanques, nós levantávamos as mãos e dizíamos que somos civis e pacíficos, que tínhamos crianças e idosos. [Taras simula novamente o gesto, levando as mãos ao ar] Revistavam-nos para ver se tínhamos armas e deixavam-nos ir.

Qual foi a emoção de conseguir salvar aquelas pessoas?

Senti uma grande responsabilidade, porque atrás de mim estavam 25 autocarros com civis. E tive de negociar com pessoas que não são nossas amigas para conseguirmos avançar de forma segura.