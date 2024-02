O debate dos debates começou cercado por uma manifestação de forças de segurança, o que, logo à cabeça, traçou uma linha na areia entre os dois: Luís Montenegro, o primeiro a falar, responsabilizou o PS e prometeu negociar; Pedro Nuno Santos mostrou-se incomodado e crítico o que estava a acontecer, recusando qualquer tentativa de condicionamento. “Não se negoceia sob coação”, disse. A partir daí, não mais os dois deixaram de trocar argumentos, críticas e acusações, num debate intenso até ao fim.

De resto, nos últimos dias o socialista tem tentado contrariar a ideia de impreparação – que Luís Montenegro insiste (e insistiu) em colar-lhe – e até já foi apanhado a falar como se fosse ele o primeiro-ministro. Esta noite apareceu mais combativo do que até aqui e a tentar virar esse jogo. “Preparado para governar um país? Não parece”, foi atirando Pedro Nuno contra Montenegro. Na resposta, o social-democrata lembrou sucessivamente a passagem do socialista pelas pastas da Habitação e Infraestruturas (com o mais aeroporto e menos TAP do que talvez pretendesse) para tentar enumerar os “fracassos” de Pedro Nuno.

A parte fiscal afastou-os ainda mais. Pedro Nuno Santos atirou-se ao choque fiscal da AD, explorando um flanco que dói mais ao PSD: as contas certas. Disse a Montenegro que a proposta que traz “vai provocar um rombo nas contas públicas, sem ter impacto na produtividade”. E usou este argumento — o das contas certas — em vários temas, quando falou em investimento na saúde, habitação e da educação, por exemplo, fez questão de o enquadrar “na capacidade financeira e orçamental” do Estado. Montenegro insistiu que o PS não sabe fazer outra coisa que não cobrar impostos e que o que está a acontecer no acesso à habitação e saúde, assim como nas escolas, é a prova provada da falência da receita socialista.

