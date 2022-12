Era uma estrela socialista em ascensão quando António José Seguro o castigou à boleia do “aos banqueiros alemães até lhes tremem as pernas”, frase que se lhe colou como uma segunda pele. Desiludiu-se com António Costa quando o então autarca de Lisboa recuou à 25ª hora no embate contra Seguro. Reaproximou-se pela mão de Duarte Cordeiro, o seu eterno número dois, e foi importante na vitória de Costa contra Seguro. A relação que mantinha com muitas figuras ligadas à esquerda fez dele o “pivot da geringoça”. Resistiu várias vezes em integrar o Governo, mas, depois de ter sido secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, acabou por chegar o cargo de ministro das Infraestruturas e Habitação. E os problemas começaram aí.

“A relação entre Pedro Nuno Santos e António Costa tinha esfriado dois anos e meio antes [em 2013], quando Costa se preparou para desafiar Seguro (…) O jovem deputado ficara desapontado (…) A frustração ainda durou ano e meio, até Costa assumir finalmente o desafio a Seguro. Tempo suficiente para sedimentar em alguns jovens turcos do PS (Pedro Nuno Santos era um deles) a desconfiança face a António Costa.”

O relato consta do livro Como Costa Montou a Geringonça em 54 Dias, da jornalista do Observador Rita Tavares e de Márcia Galrão, à época jornalista da revista Visão e hoje assessora de Pedro Nuno Santos. E sintetiza bem uma relação que foi feita de altos e baixos – na reta final, sobretudo baixos. Indefetível, desiludido, braço direito, candidato a herdeiro, rival, e, por fim, “maçã podre“, como lhe chamam no PSD.

De resto, há dois momentos delicados na coabitação entre ambos. O primeiro aconteceu em 2018, quando Pedro Nuno Santos, então o rosto do sucesso da ‘geringonça’, em ex aequo com Costa – ao ponto do líder socialista se sentir na necessidade de deixar uma frase mortal para as aspirações de Pedro Nuno: “Anuncio desde já que não meti os papéis para a reforma”.

