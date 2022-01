O Livre da convergência chega ao Parlamento com uma maioria absoluta do PS

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Tavares nunca quis que dissessem que o Livre era um partido unipessoal, mas é assim que vai chegar à Assembleia da República. Um deputado. Rui Tavares foi eleito por Lisboa, onde aliás nas autárquicas foi eleito vereador — e vai manter, segundo apurou o Observador. O Livre não conseguiu eleger o deputado pelo Porto. Não conseguiu fazer o grupo parlamentar que ambicionava.

Mas Rui Tavares não deixa de ver o que chama o regresso do Livre à Assembleia da República como uma vitória. “É uma vitória”. E desfiou as razões: foi o único partido à esquerda do PS a crescer de 2019 para 2022 e é a maior votação do Livre em legislativas mas ainda não foi o melhor resultado (em número de votos) de todas as eleições.

Nas legislativas de 2022 obteve 68.971 votos. Em 2014, conseguiu, nas europeias, mais de 71 mil votos, mas não chegou para eleger.

Elege agora em Lisboa, onde obteve um total de 28.834, tendo ficado como a sétima força mais votada no círculo da capital. E com isso elegeu Rui Tavares, que garantiu participação nos debates depois da Comissão Nacional de Eleições (CNE) ter defendido que o Livre, por ter elegido em 2019 uma deputada (Joacine Katar-Moreira que depois se desvinculou do partido). Os debates foram a rampa de lançamento do Livre nestas eleições. No partido acredita-se que a prestação do seu fundador e do futuro deputado iniciou um caminho para uma campanha de “elevação”.

Com o mais baixo orçamento da campanha e com funcionários que são “bem menos do que os dedos de uma mão”, o Livre acredita que “a missão foi cumprida”. Agora é avançar para o Parlamento. Para ficar. Disse-o na campanha e reafirmou na noite eleitoral. “A primeira mensagem é que a esquerda, verde e europeia, e o partido da liberdade, regressa ao Parlamento para ficar”. Regressar ao parlamento foi uma expressão várias vezes usada pelo Livre que aponta agora baterias ao futuro: o caminho é de crescimento. “Baseámos a campanha em trazer conteúdo para a política e elevação para o debate. Assim vai ser na Assembleia da República”.

E mesmo sabendo que o PS chega à nova legislatura com maioria absoluta, Rui Tavares não deixa de apelar à convergência da esquerda, mesmo que ela não seja necessária. Diz mesmo que vai pedir uma reunião com PS, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Alguns destes partidos, fez questão de dizer Tavares, “foram a nossa voz quando não estávamos na Assembleia”.

Temendo que a maioria do PS se possa fechar em si mesma, Rui Tavares atira a bola a António Costa, lembrando-lhe que disse que mesmo em maioria não deixaria de negociar. “Queremos ver se António Costa é fiel à palavra que deu. A bola está desse lado”. Como será o Livre no Parlamento quando não é necessário para fazer o número da maioria? “Pautaremos a nossa ação de forma diferente conforme a maioria se feche ou seja capaz de fazer convergência à esquerda”. E se juntar os votos do PS com as restantes forças de esquerda “há uma maioria maior à esquerda. É pela esquerda que devemos ir. Sabem que o Livre tem essa abertura”. E por isso prometeu que “continuaremos a trabalhar em conjunto”.

Os resultados provam que “quando o eleitorado de esquerda vê que a esquerda não se entende desmobiliza. Quando oferece soluções em conjunto mobiliza-se. Em 2019 mobilizou-se, em 2022 desmobilizou-se”. A leitura de Rui Tavares do que aconteceu à esquerda em que o voto útil foi mais reforçado. Mas, no seu entender, ficou “provado do lado do Livre que, sofrendo o voto útil como outros e vindo de uma fasquia mais baixa, tem sempre uma solução construtiva. No Livre havia soluções”.