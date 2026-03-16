O mar minado, os riscos das escoltas navais e o cenário da escalada da guerra. Que soluções tem Trump para Ormuz?

Os 39 quilómetros de água que separam as duas margens das costas de Irão e Omã no Estreito de Ormuz tornaram-se a pior dor de cabeça de Donald Trump na última semana. O bloqueio imposto por Teerão à passagem de embarcações de EUA, Israel e seus aliados praticamente anulou a circulação marítima da qual depende entre 20 a 25% do petróleo mundial. O preço do barril disparou acima dos 100 dólares, o custo de vida das pessoas começa a sofrer os primeiros impactos negativos e a ausência de soluções do Presidente norte-americano coloca em causa a sua operação “Fúria Épica”.

Se é certo que Washington e Telavive conseguiram eliminar o líder supremo Ali Khamenei e uma parte significativa dos comandos de topo do regime iraniano desde 28 de fevereiro, o garrote instalado por Teerão no Estreito de Ormuz parece ter apanhado de surpresa os EUA. E, agora, não há nenhuma solução ideal para resolver o problema, que está a sair caro à economia mundial, ainda que o líder da Casa Branca anuncie num dia que a “guerra vai terminar em breve” e no outro garanta que o Irão quer um acordo, mas que “os termos não são suficientemente bons” para parar já o conflito.

Donald Trump lançou na última semana a ideia de a Marinha norte-americana poder avançar com escoltas navais à circulação dos petroleiros. Sem grande convicção, acabaria por recuar para já nesse plano. Ato contínuo, começou a pressionar vários países para deslocarem meios navais militares para a zona que separa o Golfo Pérsico do Mar Arábico. Primeiro, visou China, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e França; depois, alargou a mensagem a “todos os países do mundo que recebem petróleo através do Estreito de Ormuz”; por último, ameaçou os aliados da NATO com um “futuro muito mau”, caso não venham em auxílio dos EUA.

Em diferentes idiomas, o Presidente norte-americano só tem recebido uma resposta ao envio de meios militares: não. Alguns países assumem estar a estudar opções de normalização da circulação naval, outros apontam para a diplomacia, nenhum se compromete face aos riscos. Da colocação de embarcações nacionais ao alcance de mísseis e drones do Irão à navegação por águas potencialmente minadas ao longo dos últimos dias, passando pela lentidão da tarefa de desminagem ou a aplicação de meios nunca antes testados em contexto de guerra, os EUA enfrentam agora águas desconhecidas.

Os riscos militares de prolongar o conflito

Declarar uma vitória ‘limitada’ e retirar ou continuar o conflito em nome dos objetivos que tinha traçado para o Irão? O dilema coloca-se agora perante Donald Trump com o estrangulamento do Estreito de Ormuz. EUA e Israel queriam eliminar a ameaça regional (e mundial), anular quaisquer planos de desenvolvimento de uma arma nuclear e forçar o fim do regime em Teerão. Porém, a morte de Ali Khamenei não se traduziu no fim da República Islâmica, com o filho Mojtaba Khamenei a subir ao cargo de Líder Supremo.

E sobre a capacidade de Teerão continuar a ameaçar Israel — e a própria estabilidade no Médio Oriente — ou o desenvolvimento das suas potencialidades nucleares, talvez ainda seja cedo para ter uma resposta inequívoca. Afinal, mesmo fortemente atingido e debilitado, o regime iraniano conseguiu alargar os ataques a vários países com bases ou posições aliadas dos EUA.

Reforçar os meios norte-americanos imediatamente no Estreito de Ormuz, com vista à segurança e proteção dos petroleiros e de outras embarcações, colocará esses mesmos meios ao alcance dos mísseis antinavio iranianos. Ou seja, irá acrescentar uma nova dimensão a um conflito essencialmente travado nos céus e que já fez mais de dois mil mortos na região.

ROYAL THAI NAVY / HANDOUT/EPA

Segundo a Bloomberg, e embora não seja conhecida a extensão do arsenal iraniano, Teerão terá pelo menos seis tipos destes mísseis, de acordo com dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Fora do Estreito de Ormuz, as embarcações da Marinha norte-americana deverão estar a salvo, já que a maioria destes mísseis iranianos têm um alcance máximo de cerca de 120 quilómetros (75 milhas). Contudo, tal raio de ação é mais do que suficiente para ser uma ameaça efetiva na curta passagem entre Irão e Omã.

Em paralelo, a concentração de mais recursos humanos, quando já estão cerca de 50 mil elementos no Médio Oriente, arrisca colocar em perigo mais vidas norte-americanas. Já morreram 13 membros das forças armadas dos EUA e em Teerão acredita-se que o tempo joga a seu favor. Quanto mais tempo durar o conflito, mais dispendiosa e impopular se tornará a operação de Washington, até entre a fação de apoio MAGA (fortemente leal a Trump) e os republicanos.

Por outro lado, uma tentativa de Washington forçar a retoma da circulação das embarcações sem garantias de segurança é uma ideia de execução altamente improvável. Não só pelos riscos económicos associados, mas porque nenhuma companhia quer colocar em causa a segurança das tripulações, lançando as embarcações com os mísseis ou drones iranianos preparados para disparar. Mesmo que Trump tenha já declarado que os EUA dizimaram a capacidade ofensiva iraniana.

“O Irão possui um arsenal de mísseis antinavio bastante robusto. Se o tráfego marítimo fosse retomado, estes mísseis tornar-se-iam um desafio ainda maior”, garante Sid Kaushal, um investigador sénior do Royal United Services Institute, do Reino Unido, citado pela Bloomberg. E esse não é o único risco nas águas do Estreito de Ormuz.

Uma ameaça de 5.000 minas marítimas

Os ataques dos EUA e de Israel desde 28 de fevereiro terão destruído grande parte da Marinha da República Islâmica, mas a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária, cujo funcionamento é autónomo, terá ainda capacidades para ser uma ameaça. Há muito que esta área da Guarda Revolucionária tem desenvolvido esforços e uma preparação para um cenário de bloqueio no Estreito de Ormuz.

De acordo com a revista Foreign Affairs, a aposta iraniana passa por uma combinação de mísseis, drones, submersíveis, lanchas rápidas, embarcações de superfície não tripuladas e minas. Alegadamente, 5.000 minas marítimas, segundo dados citados na imprensa internacional. Isoladamente, os mísseis ou os drones já foram suficientes para criar um clima de medo e efetivamente travar a circulação pelo Estreito de Ormuz; a sua associação às restantes valências e, sobretudo, às minas pode arrastar no tempo o atual bloqueio.

Esses riscos estarão, aliás, na base das reticências da Casa Branca em avançar com escoltas navais norte-americanas à passagem das embarcações, após uma sinalização inicial nesse sentido. Com efeito, Washington procura agora por todos os meios envolver os meios de outros países e, assim, mitigar os riscos. Não é preciso recuar muito no tempo para se encontrar uma operação similar; entre dezembro de 2023 e meados de 2025, EUA, Reino Unido e França empenharam-se na proteção da passagem de embarcações no Mar Vermelho face à ameaça dos houthis. Todavia, os aliados iranianos do Iémen não tinham os meios que Teerão tem ao seu dispor para ser uma ameaça maior.