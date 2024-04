O namorado, os pais, a sogra, os cunhados, a fisioterapeuta. A rede que amparou Sofia depois de um AVC aos 23 anos

Uma iniciativa

No dia em que regressou a casa, a 16 de setembro de 2021, foi recebida com rosas vermelhas do namorado, beijos e abraços, lágrimas de alegria da família que a esperava. Sofia Ferreira tinha passado os últimos dois meses internada. Primeiro no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Depois no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), em Valadares, Vila Nova de Gaia, onde entrou de cadeira de rodas e saiu a andar.

Na manhã de 6 de julho de 2021, depois de entregar a tese de mestrado em Gestão Industrial na Universidade de Aveiro, Sofia teve um AVC hemorrágico grave, causado pelo rompimento de uma artéria no cérebro. Tinha 23 anos.

No telemóvel guarda ainda fotografias desses momentos pesados e difíceis, deitada na cama, a perna esquerda esticada envolta num aparelho que insufla ar, recordações de dias em que esperava ansiosamente a visita da mãe, do pai, do namorado. Há várias imagens em que aparece sorridente, numa felicidade possível naquelas circunstâncias. E guarda as mensagens, também. Todas as que ia recebendo de apoio por parte da família, do namorado e dos amigos foram importantes para não deixar a esperança cair, um suporte emocional fundamental. Esta foi a rede que a amparou.