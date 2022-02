"Nenhuma empresa, por muito investimento que faça, pode garantir que não será atacada"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em pouco mais de um mês têm-se multiplicados os episódios de ciberataques a grandes empresas portuguesas — do grupo Impresa à Cofina, passando pela TAP e até o site do Parlamento, a ‘vítima’ mais recente foi a Vodafone. Os ataques tornaram-se mais mediáticos, mas estão longe de serem novos. Em entrevista ao Observador, Pedro Leite, administrador de operações (COO) da empresa de cibersegurança S21sec, explica como os ataques perpetrados por hackers têm aumentado “exponencialmente” nos últimos anos — já não são diários, mas “ao segundo”, embora nem todos sejam bem sucedidos. As empresas, mais preocupadas, têm procurado precaver-se, mas por mais esforços que tenham, nunca ficam 100% blindadas. Até porque os hackers cada vez mais arranjam formas de as fintar. “É uma guerra muito frustrante, é difícil acompanhar todo este ritmo dos atacantes”, afirma Pedro Leite.

Ainda se sabe pouco sobre os contornos do ciberataque à Vodafone e os métodos dos atacantes, mas como é que um ataque deste género pode acontecer — e sobretudo a uma empresa grande como a Vodafone, que se presumiria que estivesse quase ‘blindada’ a este tipo de ameaça?

Acho que nenhuma empresa, por muito investimento que faça em cibersegurança, por muita formação que faça aos utilizadores sobre as boas práticas de cibersegurança, pode garantir que não será atacada. Obviamente que quanto mais investir, quanto mais formar os utilizadores, o risco diminui, mas o que aconteceu à Vodafone pode acontecer a qualquer empresa em Portugal e a qualquer empresa mundial. Temos visto casos semelhantes, empresas que fazem um investimento fortíssimo em cibersegurança, que são alvo de ataques. Claro que o investimento que as empresas fazem vai reduzindo esse risco, mas este tipo de ataques pode acontecer.

E estão a acontecer mais ciberataques ultimamente?

Sim, efetivamente neste último mês e meio.

Tivemos o ataque à Impresa, ao Grupo Cofina, ao site da Assembleia da República no espaço de um mês, entre outros. O que se está a passar?

Desde final de dezembro até agora foram noticiados muitos ataques, o da Impresa teve grande visibilidade, este ataque recente da Vodafone também está a ter e ouvimos situações relacionadas com o Parlamento, com a TAP no Twitter. Nestas últimas seis semanas, temos sentido um grande número de ataques no mercado português. Nunca tínhamos sido alvo de tantos ataques consecutivos. Sim, no passado tivemos algumas empresas que foram alvo desses ataques, mas nunca tivemos esta recorrência de ataques que houve nestas últimas seis semanas.

E porque acha que está a acontecer mais? São os hackers que estão mais inteligentes, as empresas não conseguem estar à altura?

Os ataques, do ponto de vista nacional e internacional, têm crescido sempre se olharmos para as estatísticas dos últimos anos. Portugal, felizmente, não foi alvo nos últimos anos de muitos ataques. Foi tendo alguns que foram mediáticos, outros existem mas em pequenas e médias empresas — não são tão mediáticos, mas existem — mas é algo crescente e não é um problema nacional, é global. As empresas começam a tentar lidar com a situação, a tentar preparar-se cada vez melhor para poder responder a este tipo de ataques, avançar com ações de sensibilização aos utilizadores porque muitos destes ataques são efetuados por indivíduos no acesso ao e-mail, nas campanhas de phishing, em que os utilizadores, com uma pequena distração, clicam no link e dá-se o ataque. As empresas têm que estar preparadas, têm de monitorizar permanentemente a sua infraestrutura do ponto de vista de segurança e fazer um investimento contínuo nestes mecanismos de proteção e sensibilização.

Neste caso da Vodafone, qual acha que pode ter sido a origem do ataque?

Sabe-se muito pouco do ataque. Sei que a maioria dos ataques é feita por campanhas de phishing, e ocorrem porque o utilizador clicou num link que não devia. Mas é muito difícil perceber. Quando há um ataque, começa-se a efetuar o diagnóstico desse ataque, e há algumas situações que têm origem no phishing, mas outras que podem acontecer por vulnerabilidades nas próprias infraestruturas do cliente e que são exploradas pelo atacante. Portanto, só no processo de investigação desse ataque é que conseguimos perceber essa origem. E em muitas situações, mesmo por vezes quando se está a fazer essa investigação e análise do ataque, é muito complexo identificar porque há ocasiões em que os próprios atacantes eliminam a informação que deixaram. Se algumas empresas não têm mecanismos de monitorização, que registe todos os acessos efetuados à sua infraestrutura, a própria identificação desse ataque torna-se mais complexa. Mas, maioritariamente, diria que ataques de phishing são uma porta de entrada, assim como as infraestruturas vulneráveis. São os dois principais.

A Vodafone diz que está a “refazer tudo aquilo” que “foi desfeito”. Isto quer dizer o quê? Que os hackers apagaram informação, apagaram sistemas?

O que é que os hackers normalmente fazem? Encriptam a informação. Acedem às aplicações e aos sistemas e tornam-nos inacessíveis para a empresa. Normalmente o que é bastante recomendado, e por isso a Vodafone também está a fazer essa recuperação, é disponibilizar uma nova infraestrutura — porque não sabemos se a que foi atacada ainda está comprometida e se o atacante deixou lá uma porta para poder futuramente voltar a entrar e voltar a fazer um ataque. O que nós recomendamos sempre, e é o que a Vodafone estará a fazer neste momento, é criar ambientes novos, que sabemos que estão limpos…

E criam do zero ou servem-se de cópias?

Normalmente têm cópias de salvaguarda. Todas as grandes organizações fazem uma salvaguarda permanente da informação e dos dados. E quando são alvo de um ciberataque optam por, numa nova infraestrutura, repor esses dados. Agora são processos que, efetivamente, demoram algum tempo até repor toda a informação que antes estava acessível.