O que recomendavam os militantes que o Chega não quis ouvir? As propostas que ficaram na gaveta

A novidade deste congresso do Chega foi — até aqui — a criação de um expediente para contornar o facto (contestado internamente) de este congresso não discutir propostas dos militantes, como é costume nestas reuniões — embora sempre de forma muito escondida. O Conselho Nacional decidiu que seria assim, por se tratar de um congresso extraordinário para resolver ilegalidades identificadas pelo Tribunal Constitucional. E o congresso de Viseu acabou mesmo por bloquear que fossem sequer debatidas.

Não houve moções temáticas e nem todas as propostas para alterar o estatutos do partido foram admitidas pela mesa — que evoca o incumprimento de requisitos pelas dez que ficaram de fora. Apesar de não estarem previstas nos estatutos, estas “recomendações” surgiram neste congresso e a sua discussão e votação esteve até prevista no programa deste sábado. Mas a Mesa do Congresso entendeu fazer diferente e não abriu sequer essa possibilidade, com as recomendações — que a direção podia ou não aceitar — a ficarem em terra. Nem sequer ganharam corpo, nem chegaram às mãos da direção. A sua discussão foi chumbada com 213 votos contra, 35 abstenções e 168 votos a favor.

Mas o que recomendavam afinal? Foi isso que o Observador foi ver. Nas nove recomendações que foram admitidas, todas versam sobre alterações aos estatutos do partido e a quase totalidade (oito) pede mais democracia nas estruturas concelhias do Chega. Isto além de deixarem transparecer um incómodo evidente em relação às lutas de poder dentro do partido (combates de “egos” por “tachos”, que até já deram “casos de polícia”, lamentam estes militantes), aos debates fratricidas nas redes sociais e às más práticas de falta de transparência no seio do Chega (como nomeações de pessoas com “relações de parentesco”, por exemplo). Muitas defendiam ser votadas em urna, mas nem sequer foi votado o conteúdo, apenas a sua aceitação no congresso — e de braço no ar.

Os amiguismos, os casos de polícia e a subserviência no Chega

A primeira “recomendação” listada no site do Chega, a F, é subscrita em primeiro lugar por Fernando Arriscado Amorim, que liderou durante nove meses a concelhia da Póvoa de Varzim, até ser exonerado pela distrital. E trata, precisamente, dos processos de escolha dos membros das concelhias apresentando uma proposta recorrente, que aparece uma vez após outra nestes documentos: a realização de eleições para as concelhias, em vez de se escolher os membros por nomeação, como acontece atualmente. O problema é apenas o sintoma de uma falha mais grave apontada ao partido: a falta de democracia interna no Chega. Na recomendação F reconhece-se precisamente que o tema “é recorrente em todos os congressos” e que o partido continua “num limbo que não serve nada nem ninguém”. O resultado, defendem os proponentes, são “casos de atropelo da organização” do partido e até em “casos de polícia”, “destruidores da imagem” do Chega.

O problema, aponta o texto, é que as nomeações promovem o amiguismo e até os nepotismos e podem resultar em equipas “subservientes, incapazes e incompetentes”. Para mais, prossegue, neste momento as concelhias do Chega trabalham com “receio de que a sua atividade gere ciúmes ou antagonismos capazes de uma exoneração”. Soluções? Eleições diretas feitas num prazo mínimo de três meses e máximo de seis, para eleger órgãos com mandatos de dois anos.

A recomendação termina com uma exigência comum a várias outras: que seja votada em “urna”, por ser uma “moção estatutária”. Mas nada feito: não é assim que a direção encara estes documentos.