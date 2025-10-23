O último adeus a Balsemão foi uma ode ao partido que fundou: Marcelo a proteger legado do “visionário” e Rio a chumbar Montenegro

À entrada, juntaram-se rostos da SIC e do PSD (mas não só)

Uma hora e meia antes do início da missa, às 11h30, começavam a chegar à porta da Igreja dos Jerónimos os primeiros convidados. Por essa altura, iam sendo descarregadas na igreja dezenas de coroas de flores diretamente de uma carrinha da Servilusa dedicada exclusivamente para o efeito. Atrás dos gradeamentos que limitavam o perímetro da cerimónia, uma dezena de turistas curiosos tirava fotos ao forte aparato mediático que se instalou provisoriamente em frente ao Jerónimos (havia plateaus de televisão da sua SIC e da estação pública RTP, mas não da concorrente TVI). Como em qualquer outro dia, outros esperavam na longa fila para visitar o Mosteiro que é património mundial da UNESCO desde 1983. Ninguém que quisesse participar na cerimónia ficou de fora da igreja.

A entrada fez-se por duas portas: uma para o público geral e outra para a família e os convidados mais importantes. Para entrar pela primeira, formou-se uma longa fila com caras que normalmente se encontram entre os convidados mais exclusivos de qualquer evento em que participem. A apresentadora Fátima Lopes, o jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho e a ministra da Saúde Ana Paula Martins foram alguns dos que ajudaram a dar comprimento ao cordão de pessoas que esperavam para entrar.

Pela outra porta, entrou a maioria dos restantes ministros presentes (Paulo Rangel, António Leitão Amaro, Rita Júdice, Gonçalo Matias), os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e Porto, Carlos Moedas e Rui Moreira, e as mais altas figuras de Estado como o Presidente da República, o primeiro-ministro e o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

Também por essa porta foram recebidos Aníbal Cavaco Silva, acompanhado da mulher Maria Cavaco Silva, e Manuela Eanes, na ausência do marido que apenas esteve presente no velório de quarta-feira – tal como aconteceu com Pedro Passos Coelho. A mulher de António Ramalho Eanes foi das poucas a falar à entrada, sublinhando “o papel da viúva”, Mercedes Balsemão, na vida do fundador do Expresso.

Se Cavaco, que não falou à imprensa, era o único ex-primeiro-ministro na cerimónia, os únicos líderes partidários da oposição presentes eram José Luís Carneiro e Inês Sousa Real. O secretário-geral socialista, acompanhado de Eurico Brilhante Dias e Pedro Delgado Alves, vincou que a presença do PS na cerimónia acontecia numa lógica de “respeito institucional” e aproveitou para destacar o legado de Balsemão como um “construtor do valor de liberdade”.

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