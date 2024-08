"Olá, pai. Olá, mãe." A história de três vítimas, milhares de euros por recuperar e "vergonha". Em ano e meio, PJ recebeu 4 mil novos casos

Ao fim de seis dias seguidos a caminhar, Mónica Monteiro de Barros finalmente chegou a Santiago de Compostela, em Espanha. O cansaço era muito e quando viu uma mensagem no telemóvel que lhe pareceu enviada pelo filho, a pedir ajuda para fazer um pagamento urgente, não hesitou. Sem se aperceber, caiu na famosa burla “Olá, pai. Olá, mãe” e em poucos minutos saíram da sua conta quase 2 mil euros. Mas Mónica não está sozinha: segundo a Polícia Judiciária, tem havido um “aumento significativo” das burlas do falso familiar: em apenas um ano e meio, deram entrada 4 mil casos (e alguns ainda não estão concluídos). Já a GNR, em quatro meses registou 120 crimes que se enquadram na metodologia usada nesta burla.

“Estava a fazer o Caminho de Santiago com uma sobrinha. Quando tudo aconteceu estávamos no sexto dia, quase a chegar, com 120 quilómetros em cima”, lembra ao Observador Mónica Monteiro de Barros. Ao chegar à emblemática Praça do Obradoiro, no meio de toda a confusão e emoção — e entre o cansaço e fome que já sentia —, “recebo um SMS de um número +351 [indicativo de Portugal]” com um português “bem escrito”, lembra a reformada de 63 anos.

Na mensagem enviada através da aplicação WhatsApp lia-se: “Mãe, posso pedir-te um favor? Não consigo entrar na conta do banco e tenho de fazer um pagamento. Podes pagar? Amanhã devolvo.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para Mónica, tudo fazia sentido: era sexta-feira e Lisboa vivia a típica “semana dos feriados”, com a celebração do Dia de Portugal (10) e do dia de Santo António (13), o que significa que tudo estava a meio gás. Além disso, sabia que o filho estava num reunião, o que justificaria o porquê de não poder dirigir-se a um multibanco.

[Já saiu o terceiro episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Também pode ouvir aqui o primeiro e o segundo episódio]

“Disseram que não podia ser por MBWay, tinha de ser por multibanco. Como eu estava num stress e à pressa para almoçar, paguei”, diz. Foi-lhe enviada uma entidade, uma referência e um montante: 995,10 euros. Quando pensava que a situação estava resolvida, recebe nova mensagem: “Mãe, desculpa, só mais um pagamento, por favor”. À segunda volta o valor foi ligeiramente mais baixo: 980,80 euros. Mónica repetiu o processo.