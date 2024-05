Operação Marquês. Julgamento de José Sócrates é inevitável e poderá começar este ano

O movimento das juízas foi publicada em Diário da República de 31 de agosto de 2023;

Ou seja, quando as juízas foram movimentadas para a Relação do Porto e de Guimarães, “já a sua competência para tramitar e proferir acórdão nestes autos estava fixada”, lê-se no acórdão.

Daí que as desembargadoras Raquel Lima (relatora), Micaela Pires Rodrigues e Madalena Parreiral Cabral entendam que houve “um respeito integral pelo princípio do juiz natural”.

Quais os principais argumentos das defesas apresentados na Relação e qual a decisão?

Além da questão da composição do coletivo que decidiu o recurso do MP, José Sócrates e outros arguidos acusaram a Relação de Lisboa de fazer uma alteração substancial dos factos, pois imputou a José Sócrates, a Carlos Santos Silva e a Armando Vara um crime corrupção passiva ilícita, quando o despacho de acusação remete a descrição legal do tipo de crime para a “corrupção passiva lícita” — um lapso detetado por Ivo Rosa e que motivou a sua declaração de prescrição desses crimes.

As desembargadoras defenderam, no seu acórdão de janeiro, que se tratava, como o próprios procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto alegavam no seu recurso, de um “lapso de escrita” e mantiveram a sua tese na recusa dessa alegada nulidade.

Além de explicarem que a tipificação legal do crime foi mudando com o tempo (a lei de 87 previa o crime de corrupção ilícita no art. 16.º, enquanto que o art. 17.º era para a corrupção lícita, o que foi alterado em 2010 e 2021), as desembargadoras perguntavam retoricamente. “Como explicar que a atuação de Ricardo Salgado [ou de qualquer outro alegado corruptor ativo de José Sócrates] seja enquadrada na prática de um crime de corrupção ativa ilícita (…) e que o comportamento daquele que recebe ou aceita receber a contrapartida [José Sócrates] pela prática desse acto, possa não ser qualificado de ilícito?”, lê-se no acórdão da Relação.

Acresce a tudo isto que, segundo as desembargadoras, os arguidos nunca se aperceberam desse lapso até Ivo Rosa o ter detetado. “Os arguidos sabiam qual era a qualificação do crime de que se defenderam (corrupção passiva para a prática de ilícito). Daí o nosso entendimento relativamente à existência de erro/lapso (…) Houve (…) um erro na declaração e não um erro de vício” (…)”, defendem.

As desembargadoras rejeitaram igualmente qualquer alteração substancial dos factos, visto que não alteraram os factos que compunham a acusação.

O que vai acontecer agora?

Rejeitadas todas a nulidades apresentadas por José Sócrates, Armando Vara, Carlos Santos Silva, José Paulo Pinto de Sousa, Joaquim Barroca e Construções Lena SA, as respetivas defesas têm agora 10 dias para apresentarem os respetivos recursos para o Tribunal Constitucional.

Tais recursos terão de ser instruídos apenas com as alegada inconstitucionalidades que os arguidos já apresentaram nos seus requerimentos agora decididos pela Relação de Lisboa.

Tais recursos não têm efeito suspensivo?

A crer na admissão por parte do mesmo coletivo da Relação de Lisboa nos mesmos autos da Operação Marquês de um recurso exatamente igual, a resposta tem de ser negativa.

De facto, a defesa de Henrique Granadeiro (ex- da Portugal Telecom) preferiu passar por cima da alegação de nulidades e entregou em março um recurso para o Tribunal Constitucional alegando várias inconstitucionalidades no acórdão da Relação de Lisboa que o pronunciou para julgamento por um crime de corrupção passiva, dois crimes de branqueamento de capitais e dois crimes de fraude fiscal qualificada.

Granadeiro, assim como Zeinal Bava (ex-CEO da Portugal Telecom), terão sido alegadamente corrompidos por Ricardo Salgado a troco de cerca de 50 milhões de euros, segundo a acusação do MP.

Ora, a relatora Raquel Lima admitiu este recurso de Granadeiro por “estar em tempo e ser legal” e determinou a sua subida imediata para o Constitucional “em separado” e “com efeito meramente devolutivo”.