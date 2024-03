Sócrates conseguiu mesmo "uma vitória total" ou será inevitavelmente julgado? Será julgado, sem dúvida

Santos Silva até foi pronunciado por mais crimes do que os imputados ao ex-primeiro-ministro. O homem que praticamente ninguém conhecia até à sua detenção no âmbito da Operação Marquês em 2014 foi pronunciado por dois crimes de corrupção, 14 crimes de branqueamento e sete crimes de fraude fiscal. Total: 23 crimes.

Também os alegados corruptores ativos de Sócrates vão ser julgados: Ricardo Salgado (ex-líder do BES), Joaquim Barroca (ex-vice-presidente do Grupo Lena) e José Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa (ex-líderes do grupo de investidores que adquiriu o resort de Vale do Lobo). O mesmo acontece com Armando Vara, pronunciado por um crime de corrupção passiva e um crime de corrupção passiva em regime de co-autoria com Sócrates.

Quem apresentou esse recurso?

O recurso sobre a não pronúncia foi apresentado pelo MP, porque a Código de Processo Penal apenas permite ao titular da ação penal recorrer da decisão instrutória.

A decisão de janeiro mencionava o recurso decidido esta quinta-feira?

A vitória do MP no recurso sobre a não pronúncia não foi total e absoluta. A Relação de Lisboa não resolveu um dos imbróglios jurídicos criados pela decisão de Ivo Rosa: a separação de processos, ordenada pelo magistrado na decisão instrutória, e a pronúncia de Sócrates e de Santos Silva por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documento, que seguiu para julgamento.

O MP queria que a Relação de Lisboa anulasse a decisão instrutória de Ivo Rosa logo no recurso de janeiro. Contudo, as desembargadoras Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Parreiral Caldeira rejeitaram tal pretensão do MP.

“O tribunal não terá em conta nenhum dos factos que constam da decisão de pronúncia”, lê-se no acórdão de janeiro último. Ou seja, não se pronunciaram sobre o caso cujo recurso que esta quinta-feira foi apreciado. E que considerou nula essa pronúncia.

José Sócrates pode vir a ter duas pronúncias para julgamento?

Sim, é uma hipótese provável. O que significaria que o ex-primeiro-ministro pode vir a ser julgado por um total de 28 crimes, visto que aos 22 crimes imputados pela Relação de Lisboa em janeiro podem vir a somar os seis crimes que o juiz Ivo Rosa lhe imputou.

Como é que tal poderá ser possível:

A decisão de janeiro tomada pela Relação de Lisboa está em fase de apreciação das nulidades apresentadas pelos arguidos. Decididas essas nulidades, os autos seguirão para a fase de julgamento;

Já a decisão desta quinta-feira levará inevitavelmente o processo a descer para o Tribunal Central de Instrução Criminal, sendo que o titular dos autos neste tribunal poderá decidir novamente pronunciar Sócrates e Santos Silva pela alegada prática dos três crimes de branqueamento de capitais e outros três de falsificação de documentos.

Se for assim, o que poderá acontecer?

A lei permite que o juiz do processo mais adiantado venha a requerer a junção dos dois processos, de forma a que passe a existir apenas um. Tendo em conta que os factos dos dois processos são complementares e pertenceram ao processo original, é bastante provável que tal pedido do MP venha a ser aceite pelos tribunais.

Uma grande parte da acusação original da Operação Marquês contra Sócrates poderá ser reposta?

Sim. Se se verificar uma fusão dos dois processos que foram criados pelo juiz Ivo Rosa, José Sócrates poderá ser julgado por 28 dos 31 crimes originais que lhe foram imputados pelo Ministério Público.