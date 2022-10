Na última vez que Paddy Cosgrave, o principal rosto da Web Summit, se sentou para conversar com o Observador, antes do arranque da edição de 2021, ainda existiam planos para ter a tão ambicionada expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL) concluída em 2022.

Um ano depois, não há sinais à vista sobre o crescimento do espaço da FIL – algo que consta, aliás, do acordo estabelecido entre o Governo e a Web Summit para manter a cimeira tecnológica em Lisboa até 2028. Em 2018, quando foi anunciada a continuidade da cimeira na capital por mais dez anos, também foi notícia o montante redondo de 11 milhões de euros de investimento no evento, a cargo do Executivo português.

A menos de uma semana do arranque da sétima edição da Web Summit em Lisboa, Paddy Cosgrave aponta que é devido à limitação do espaço na FIL que não será possível cumprir a ambição de ter 100 mil pessoas no evento, como era ambicionado por Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia de encerramento da edição passada. O número ficará pelos 70 mil, o mesmo de 2019.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.