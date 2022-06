Pancadaria na PJ. Responsável máximo da unidade de Évora acusado pelo MP de agressões a inspetor: "Tu não sabes com quem estás a lidar!"

Embora Jorge Lentilhas seja uma vítima neste caso, passou agora a suspeito num outro. Após mais de três meses de investigação deste inquérito, o Ministério Público extraiu certidão para o investigar, num processo isolado.

“Volte, chefe, que está perdoado. Bem dizia que íamos ter saudades suas.” O que terá provocado as agressões

Cinco dias depois das alegadas agressões, Jorge Lentilhas apresentou uma queixa contra o seu chefe no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora. Foi submetido a uma perícia por um médico do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, que concluiu que as “escoriações” no pescoço, nomeadamente cortes provocados pelas unhas do agressor, aliadas ao facto de o inspetor ter tido um enfarte do miocárdio no ano anterior, configuravam “uma situação de risco, tendo em conta o contexto laboral, requerendo por isso a adoção de medidas tendentes a assegurar a sua proteção”.

Mas o que terá motivado o inspetor-chefe a alegadamente agredir um funcionário seu? De acordo com a acusação do Ministério Público, cerca de meia-hora antes deste episódio de violência, Paulo Ferrinho estava no seu gabinete “quando ouviu Jorge Lentilhas” a falar com Paulo Carvalho, anterior responsável da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora — encontrava-se ali “para entregar as classificações dos inspetores” do ano de 2020 — e a dizer: “Volte, chefe, que está perdoado. O senhor é um profeta, bem dizia que íamos ter saudades suas.”

Segundo explicaram algumas testemunhas ao Ministério Público, em causa está o facto de, duas semanas depois de Paulo Ferrinho assumir a direção da PJ de Évora, ter dividido esta unidade em duas brigadas: a primeira investiga crimes contra pessoas e a segunda contra o património. “O que fez sem consultar os inspetores, tendo Jorge Lentilhas e outros manifestado surpresa com a escolha dos profissionais para cada brigada”, especialmente porque não terá havido “critérios objetivos” para esta seleção, segundo se lê num auto de inquirição consultado pelo Observador. Outra testemunha falou mesmo num “clima de terror” e de “complô contra Jorge Lentilhas movido por Paulo Ferrinho e pelas pessoas da sua confiança”, em que os restantes inspetores “se vêem confrontados a ter de escolher um lado”.