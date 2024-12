Pediu asilo à AIMA, foi detido no Porto e Presidente colombiano exige a sua extradição. Quem é e como foi capturado o 'czar do contrabando'?

A dica partiu de Espanha, onde tinha sido visto pela última vez. Diego Marín Buitrag, o “czar do contrabando” da Colômbia, sob o qual pendia um mandado de detenção internacional da Interpol, emitido pela procuradoria colombiana, estava em Portugal. Entrou pela fronteira terrestre no norte do país em novembro e ficou na zona do Porto algumas semanas. Durante esse tempo, pediu asilo à agência portuguesa das migrações, utilizando uma morada falsa. Alegava, segundo relatou fonte da Polícia Judiciária ao Observador, que estava a ser “perseguido politicamente” pelo Presidente Gustavo Petro, que o chegou a descrever como o “principal contrabandista e branqueador de capitais do tráfico de drogas”. Esta terça-feira, foi detido.

Diego Marín, de 62 anos, era procurado pelas autoridades colombianos por suspeita de liderar uma gigantesca rede de contrabando de mercadorias (não drogas) e de subornar funcionários públicos, do Estado ao Fisco, dos portos à polícia aduaneira. “É o chefe de uma enorme associação para cometer crimes, que inclui pessoas que estão dentro do Estado, na vida política e, em geral, no crime na Colômbia, dedicadas ao contrabando no país”, sublinhou o Presidente Gustavo Petro aquando da sua primeira detenção, em Espanha, em abril deste ano.

O líder colombiano exigiu de imediato a repatriação do contrabandista, abordando o tema num telefonema com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Mas Diego Marín acabou por ficar em liberdade condicional por ordem do tribunal, enquanto se decidia o processo da sua extradição, já que tem dupla nacionalidade, colombiana e espanhola. Foi a oportunidade perfeita para fugir para Portugal, antes mesmo das autoridades de Espanha terem confirmado a decisão de extraditá-lo e irem procurá-lo. O processo para o devolver à Colômbia vai agora recomeçar, depois de ter sido ouvido esta quarta-feira em tribunal, que decretou que ficasse em prisão preventiva.

Um homem de muitos nomes e passaportes. Quem é Diego Buitrago, o contrabandista “mais poderoso” da Colômbia?

“Papá Pitufo” (‘pai Estrunfe’), “el Señor”, “Hugo”. As alcunhas são todas dele: Diego Marín Buitrago, descrito na imprensa colombiana como o contrabandista “mais poderoso” da Colômbia. Nascido em Caldas, a sua história com o crime começou na década de 90. Nessa altura recaíram sobre ele suspeitas de branqueamento de capitais pela relação que mantinha com os irmãos fundadores do cartel Cali, Miguel e Gilberto Rodríguez Orejuela — dos maiores rivais de Pablo Escobar.

Em 1994 já Diego Buitrago estava na mira das autoridades colombianas pelos negócios ilegais de contrabando de têxteis, calçado e tecnologia provenientes da China, recorda o jornal argentino Infobae. A ascensão do seu negócio, porém, só aconteceu depois do vazio de poder que se gerou com a queda dos irmãos Orejuela, quando Gilberto foi detido em 1995 ao ser descoberto num compartimento secreto atrás de um televisão numa das casas que tinha. O irmão com quem mantinha o cartel Cali seria detido um ano mais tarde.