Perguntas e respostas. Como os jovens vão poder ter isenção (automática) de impostos na compra de casa e garantia pública no crédito

Em casas compradas por entre 633.453 euros e 1.102.920 euros não há qualquer isenção de IMT nem de imposto de selo, incidindo aí uma taxa de IMT de 6% sobre o total do valor. Acima de 1.102.920 euros também não há isenções e aplica-se uma taxa de IMT de 7,5%.

Que poupança, em euros, é que isto pode significar?

Os jovens que beneficiem desta isenção, por exemplo numa compra de 200 mil euros, podem poupar 3.977,53 euros em IMT e 1.600 euros em IS. Ou seja, um total de 5.577,58 euros em impostos que deixam de ser pagos.

Numa casa de 250 mil euros, o IMT seria de 7.478 euros e o IS de 2.000 euros. Ou seja, a isenção também é total e poupa-se, assim, 9.478 euros. Já numa casa comprada por 300.000 euros (valor para efeitos de cálculo dos impostos), a poupança irá atingir os 13.377,58 euros.

Porém, se comprar uma casa mais cara só terá isenção até aos primeiros 316.772 euros do valor da compra. O que significa que irá pagar uma taxa de 8% sobre a diferença entre esse valor e o valor da compra. Por exemplo, se a casa for comprada por 450.000 euros, sem a isenção pagaria 26.409,86 euros de IMT mas, assim, apenas irá pagar 10.658,24 de IMT (8% de 133.228 euros).

O que pode tirar o acesso à isenção, mesmo se que preencha as condições principais?

A legislação exclui qualquer pessoa que, mesmo que preencha as principais condições, seja titular de uma casa ou, mesmo, de uma parcela de uma casa – não só neste momento mas, também, “em qualquer momento nos três anos anteriores”. Isto inclui propriedade de casas herdadas.

Mesmo que alguém tenha, agora, acesso a esta isenção, pode ter de restituir o imposto (que não pagou) se, no prazo de seis anos a contar da data da aquisição, “for dado destino diferente daquele em que assentou o benefício” – que é para habitação própria e permanente.

De acordo com a legislação, essa regra geral tem exceções que incluem a “venda” do imóvel, a “alteração da composição do respetivo agregado familiar, por motivo de casamento ou união de facto, dissolução do casamento ou união de facto”, ou, também, “aumento do número de dependentes”. Ou seja, se por exemplo um casal comprar um T2 e, nos (seis) anos seguintes, tiver filhos, pode ter necessidade de comprar um T3 ou T4, mas mesmo que arrende a casa a outra família não perde a isenção. A lei prevê que o benefício só se mantém caso “o prédio se mantenha destinado exclusivamente a habitação”.

Há, ainda, uma outra exceção à regra de manutenção da casa (como habitação própria permanente) durante seis anos: a “alteração do local de trabalho para uma distância superior a 100km do prédio, também aqui desde que o prédio se mantenha destinado exclusivamente a habitação”. Ou seja, se teve isenção numa casa mas, entretanto, foi trabalhar para 200km de distância, pode arrendar essa casa mas tem de garantir que vai ser a habitação de alguém (ou seja, não pode transformá-la num Alojamento Local ou num escritório/consultório, por exemplo).

Na prática, o que tem de fazer para não pagar IMT e imposto de selo?

Inicialmente a ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes, tinha indicado que a isenção tinha de ser pedida numa repartição de Finanças fazer o pedido presencialmente, o que teria de ser feito, consequentemente, uns dias antes da data da escritura.

Mas agora num vídeo publicado nas redes sociais em que responde a algumas dúvidas a ministra garante que não é necessário o pedido nas repartições. “São emitidas as guias de IMT e Imposto de Selo e se fores isento as guias virão a zero”.

???? Foi hoje publicado o Decreto-Lei que aprova a isenção do #IMT e Imposto do Selo.

Ainda tens dúvidas? Aqui estão algumas #respostas às tuas perguntas.#Habitacao pic.twitter.com/AZZBLiqcbz — Juventude e Modernização (@juventudegov_pt) July 25, 2024

Normalmente, quem tem de pagar IMT numa compra de casa tem de obter, nas vésperas da escritura, uma guia para o pagamento desse imposto – o que pode ser feito online. E tem de pagar esse imposto nos dias anteriores à escritura (levando o comprovativo para comprovar esse pagamento).

No caso da isenção, a guia também tem de ser pedida, mas virá a zeros. Essa guia tem de ser levada para a escritura.

Já comprou uma casa há dois anos, mas está a vendê-la e quer comprar uma nova. Pode beneficiar da isenção?

Não, a medida exclui qualquer pessoa que, mesmo que preencha as principais condições, seja titular de uma casa ou, mesmo, de uma parcela de uma casa – não só agora mas, também, “em qualquer momento nos três anos anteriores”.

Tem 38 anos e o parceiro 35. Querem comprar casa juntos, podem ter direito à isenção?

Num caso como este, em que só um dos membros do casal é elegível (desde logo, por ter menos de 36 anos), também poderá haver lugar a isenção parcial. Se este casal comprar uma casa dentro dos valores previstos, a isenção de IMT e do IS irá aplicar-se à parte correspondente ao jovem com idade igual ou inferior a 35 anos.

O Ministério das Finanças esclareceu, ao jornal Eco, em junho, que a restante parte da transação será sujeita à tabela atual do IMT e à taxa do IS, considerando a totalidade do valor do imóvel para efeitos de aplicação da isenção e redução de taxa. E é isso também que é referido no vídeo da ministra da Juventude.

Na prática, isto significa que, por exemplo, se alguém com mais de 35 anos comprar uma casa por 300 mil euros isso pressupõe o pagamento de uma fatura de 13.377,58 euros com despesas de IMT e IS, segundo as taxas em vigor. Porém, se esse imóvel for adquirido por um casal em que um dos membros tenha até 35 anos de idade, a fatura com esses impostos desce para metade, para 6.688,79 euros, por conta da isenção fiscal do proprietário mais jovem.