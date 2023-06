A menos de dois meses do maior evento já realizado em Portugal, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), está em marcha o plano do Ministério da Saúde para assegurar a resposta às centenas de milhares de peregrinos que vão estar em Lisboa, no início de agosto, para participar no encontro. Se, por um lado, os hospitais asseguram ter capacidade de moldar a resposta (com recurso, em alguns casos, à limitação de férias durante o período em que vai decorrer a JMJ), por outro, escasseiam os heliportos operacionais para receber doentes críticos em caso de catástrofe. Já os técnicos de emergência médica, que compõem o INEM, estão preocupados e garantem que não haverá profissionais suficientes para assegurar o funcionamento de todo o dispositivo planeado e que inclui, por exemplo, dezenas de postos fixos e móveis de Suporte Básico de Vida.

