Porque é que as melhores ideias surgem quando não estamos à procura delas?

Uma iniciativa

Há uma estranha regularidade no momento em que as boas ideias decidem aparecer. Quando estamos sentados à secretária, a olhar fixamente para um problema, determinados a resolvê-lo, sentimo-nos muitas vezes bloqueados, pouco criativos, sem saída. Depois, precisamente no instante em que desistimos — quando vamos tomar banho, dobrar a roupa ou dar uma caminhada — a solução surge. Clara, inesperada, quase óbvia. E fica sempre a mesma pergunta no ar: porque é que as melhores ideias aparecem justamente quando deixamos de as procurar?

Uma parte da explicação está na ausência de pressão desses momentos. “A pressão para produzir uma ideia nova, original e diferente pode criar um certo bloqueio cognitivo”, diz Leonor Almeida, professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, onde coordena a pós-graduação em Comunicação e Psicologia Positiva. “Quando relaxamos e pensamos noutra coisa, essa tensão liberta-se e a ideia acaba por fluir.”

Mas a investigadora, que estuda criatividade e liderança, sublinha que o caráter quase mágico desse momento em que surge a ideia — geralmente chamado insight — resulta menos da ausência de pressão e mais do facto de ser a parte mais visível de um processo muito mais longo — e é por ignorarmos o resto que a ideia nos parece surgir de forma súbita.

Antes do insight, há pelo menos duas fases fundamentais. A primeira é a preparação. “Não somos criativos no vazio, somos criativos numa área em que somos especialistas. A fase de preparação é aquela em que estudamos o tema, conhecemos o problema, recolhemos informação.” A criatividade, ao contrário do que o mito sugere, constrói-se sobre conhecimento acumulado. “Como se costuma dizer, é ‘90% de transpiração e 10% de inspiração’.”

Segue-se a fase da incubação — um período frustrante em que pensamos, tentamos, insistimos, mas nada parece resultar. “É aquela fase em que nos esforçamos, mas não nos ocorre nada”, descreve a investigadora. No entanto, o cérebro continua a trabalhar no problema em segundo plano, a ligar informação, a testar hipóteses, sem que nos apercebamos disso. É por isso que, mais tarde, quando estamos distraídos ou ocupados com outra coisa, a solução pode aparecer de forma súbita.