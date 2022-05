Presidente da câmara de uma cidade ocupada: “Os russos pagam 1 milhão de rublos de recompensa a quem me apanhar”

O telefonema do lado russo horas antes de começar a invasão

Nesta terra vivem muitos ucranianos com familiares na Rússia e alguns têm mesmo vizinhos russos do outro lado dos quintais, que são atravessados pela fronteira. Já em 2014 se tinham preparado para o confronto, quando começou a guerra por Lugansk e Donetsk, 350 km mais a sul daqui. Enquanto os russos concentravam militares e armamento na fronteira, do lado ucraniano cavaram-se trincheiras, prepararam-se abrigos e minaram-se caminhos subterrâneos. Não chegou a haver confronto nem ocupação em Kozacha Lopan, mas a proximidade em relação ao país vizinho começou a esboroar-se nessa altura para uma parte significativa da população que antes pudesse ser pró-russa. “Eles já mostravam aos russos que não devem entrar aqui.”

Agora, em fevereiro de 2022, à meia-noite do dia em que começou a invasão, o presidente da câmara recebeu uma chamada do lado russo a avisá-lo de que estava a ser colocado equipamento bélico a 3 km da fronteira, com rockets prontos a serem disparados. Aconselharam-no a evacuar as povoações. O autarca não queria acreditar que os russos fossem fazer um ataque deste género, achou que era só para intimidar e exercer pressão psicológica, mas, mesmo assim, decidiu preparar as malas com bens essenciais, medicamentos e documentos para estar pronto a fugir.

Às 5 da manhã, quando começaram os ataques, sentia o barulho dos rockets a passar por cima de sua casa em direção a Kharkiv. “Em primeiro lugar, eles atacaram infraestruturas militares, os centros energéticos, de gás, os postes elétricos. Ficámos imediatamente sem luz, houve um apagão total.”

Decidiu não arriscar ficar e saiu de carro em direção a Kharkiv, que estava a ser bombardeada, numa coluna de civis com os seus vizinhos que também fugiam da guerra. No caminho cruzaram-se com viaturas das forças armadas ucranianas: 500 militares já estavam há uma semana estrategicamente colocados junto a esta fronteira, para travarem o eventual avanço de uma coluna militar russa.

O inimigo conseguiu ocupar Kozacha Lopan, instalando aí a sua base logística, mas não avançou em direção a Dergachiv. O caminho entre as duas localidades transformou-se numa “zona cinzenta”, perigosa por ser atravessada por militares dos dois lados, sem que nenhum dos lados a controle totalmente. Durante algumas semanas da ocupação, havia quatro voluntários ucranianos autorizados pelos russos a sair dos territórios ocupados para ir buscar comida a Dergachiv, para distribuir à população, mas essas deslocações foram interditas nos últimos dias, com a intensificação da ofensiva ucraniana para recuperar territórios.