Criado em 2008, o Purple Day é hoje assinalado em dezenas de países e tem como objetivo aumentar a consciencialização global sobre a epilepsia. Em Lisboa, a data será assinalada de forma visível e próxima do quotidiano: a estação de metro da Baixa-Chiado vai transformar-se num ponto de encontro entre informação, ciência e cidadania. Sob o lema “A epilepsia pode ser invisível – tu não”, a iniciativa é promovida pela Angelini Pharma, em parceria com a Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE), e pretende levar conhecimento a milhares de pessoas num dos espaços mais movimentados da cidade.

“Dados recentes do EpiPort, o estudo epidemiológico da LPCE, estimam que mais de 100.000 pessoas vivem com epilepsia em Portugal”, recorda Carla Gonçalves, Diretora Médica da Angelini Pharma. “O nosso compromisso com a saúde do cérebro passa também por traduzir o conhecimento científico em ações concretas que capacitem a população. Esta iniciativa é um passo essencial para alinhar a perceção pública com a dimensão real da doença e reforçar a importância da literacia em saúde.”

A ativação no Purple Day foi pensada para surpreender e informar. Em plena estação de metro, os passageiros vão passar debaixo de um pórtico interativo que revelará o número de pessoas que pode vir a ter uma crise epilética ao longo da vida. Depois, uma projeção focará a realidade da doença, mostrando que, desse universo, uma em cada 100 pessoas terá epilepsia. Também será disponibilizada informação com dados essenciais sobre a doença, mitos persistentes e ainda sobre como agir perante uma crise epilética.

Colocar um objeto na boca? Segurar a pessoa com força? Chamar sempre uma ambulância? As respostas, muitas vezes contraintuitivas, estarão disponíveis no local, acompanhadas por folhetos educativos distribuídos ao público e pela presença de um especialista, disponível para esclarecer dúvidas.

A escolha do metro da Baixa-Chiado é estratégica. Trata-se de um dos pontos de maior circulação da cidade de Lisboa, onde milhares de pessoas passam diariamente – um cenário ideal para fazer de um momento de passagem uma oportunidade de aprendizagem.

Para a Liga Portuguesa Contra a Epilepsia, esta proximidade é essencial para o impacto da iniciativa. “Acreditamos que o impacto de iniciativas de saúde pública se multiplica através da colaboração estratégica. A parceria com a Angelini Pharma nesta ação na Baixa-Chiado é a prova do nosso compromisso conjunto em levar a informação sobre epilepsia diretamente ao cidadão, aproveitando um espaço de grande visibilidade para maximizar o alcance e a relevância da nossa mensagem”, refere Nuno Canas, presidente da LPCE.

É importante ligar para o 112 quando… ↓ Mostrar ↑ Esconder A crise dura mais de 5 minutos

A pessoa não recupera a consciência

Há ferimentos ou complicações

É a primeira crise conhecida

“Os números da epilepsia em Portugal são um claro indicador da urgência e da pertinência de ações de sensibilização como esta. Não é apenas uma questão de condição médica, mas de saúde pública e inclusão social. É imperativo que a sociedade em geral compreenda e saiba como reagir, desconstruindo mitos e promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor para quem vive com esta condição”, acrescenta Nuno Canas.

No dia 26 de março, a partir das 8h30, neste local onde se cruzam a linha verde e a linha azul do metro, a estação Baixa-Chiado poderá ser mais do que um ponto de passagem. Pode ser uma oportunidade para humanizar a epilepsia.