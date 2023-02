Fez este mês dez anos que António Costa enfiou (provisoriamente) no saco um desafio à liderança de António José Seguro, deixando frustrados os jovens turcos apressados com uma mudança no PS por mais abrupta e fratricida que pudesse ser — entre eles estava Pedro Nuno Santos, o socialista de quem tanto se fala para o pós-costismo. A luta acabou por chegar pouco mais de um ano depois e — como se previa — foi feroz. Já quanto à sucessão que se segue, no topo do partido deseja-se que se inspire noutros tempos, o do acordo de “barões” de 2002, sem guerras. Sobretudo quando um dos proto-candidatos está à solta e na televisão já a partir de setembro.

Será um programa a centrar as atenções socialistas. “Vamos estar sempre com o coração nas mãos, porque o Pedro Nuno tem outro peso e o que ele dirá escreve-se”, atira um deputado do PS. Mas António Costa não ficou surpreendido com a decisão do seu ex-ministro assumir um posto de comentador semanal na SIC Notícias já depois deste verão, segundo sabe o Observador. “Não é um regresso para ser hostil”, garante-se no círculo de Pedro Nuno que não tenciona ser “um Pedro Siza Vieira ou uma Alexandra Leitão”. “Não ganha nada com isso”, avança outro socialista na mesma linha. Estes dois ex-governantes não saíram do Governo em paz com António Costa e nos espaços de comentário que assumiram depois disso não poupam críticas à ação do Executivo.

Pedronunistas admitem que vão andar "de coração de mãos" a ouvir os comentários do ex-ministro na televisão. E avisam que o tempo não é de provocar choques frontais com António Costa: “Nunca ninguém ganha eleições com críticas ao primeiro-ministro do seu partido”

