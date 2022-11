A relação tem um histórico difícil e delicado. O PS e o Ministério Público tiveram o ponto mais tenso da sua relação com o processo Casa Pia e a detenção do ex-ministro Paulo Pedroso, tanto que, dez anos depois, a atual liderança travou logo eventuais teses conspirativas — com o mantra de António Costa do “à justiça o que é da justiça” — que pudessem nascer da detenção de José Sócrates em 2014. Mas a última semana testou esses limites, com os socialistas a recorrerem agora a alguma ironia para responder ao que alguns já apelidam de “dilúvio acusatório”.

“Quero acreditar, de forma muito profunda que não há qualquer submissão da agenda judicial à política, que os prazos judiciais andem consoante a resposta política”, atira um socialistas com ironia. Outra fonte da bancada parlamentar vai no mesmo tom: “Não quero acreditar que isto seja provocado por uma onda mediática. Que tudo seja uma coincidência. Quero acreditar nisto”. Outro deputado acredita, com semelhante sarcasmo, que tudo se trata de “uma infeliz coincidência”.

“Não tenho qualquer grau de suspeita sobre a ação do Ministério Público, é sacrossanto. Nem quero ter, não posso ter. Tenho fé no Estado de Direito democrático. Não abdico desse ato de fé”, quer ainda acreditar outro socialista.

“Não é uma cabala, não é igual”, garante um deputado e dirigente do partido que nota, no entanto, um impulso mediático no Ministério Público. “São homens e mulheres como nós, e não é igual ver um secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e uma pessoa qualquer”, diz falando especificamente do caso de Miguel Alves. “O Ministério Público gere mediaticamente. São humanos”, acrescenta ainda uma outra fonte.

