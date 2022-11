A preocupação socialista nesta altura é tão grande como a dificuldade em responder ao problema político criado pela saída de um secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro menos de dois meses depois de ter tomado posse. O tiro foi direto ao porta aviões, à coordenação do Governo, e precisamente à solução que António Costa tinha encontrado para ajudar a sair do enredado de casos e de desorientação política na sua equipa. No PS o sentimento é de desorientação e aguarda-se uma resposta forte e “à prova de bala” do líder socialista — arriscam-se mesmo nomes e soluções. Internamente, a preocupação é no espaço que se está a deixar aos “casos” e “comentadores”, por ausência de “respostas políticas”.

O aviso vem de dentro do núcleo duro, onde o líder socialista tem sido aconselhado a “governar bem, pensando mais nos eleitores do que nos comentadores“. “No fim, fazemos as contas”, comenta um alto dirigente com o Observador. Outro acrescenta que “o problema não são os casos, mas sim as respostas políticas aos problemas” que o país está a enfrentar. Os dois mostram preocupação com a incapacidade de manter esses mesmos casos políticos afastados do centro do debate.

“Casos sempre existiram e existirão. Só não são o centro do debate político quando somos capazes de marcar a agenda política”, atira um governante. Em plena discussão do Orçamento do Estado para 2023, cujo processo encerra no Parlamento na próxima semana, existe desconforto no Governo com a inaptidão em conseguir que nem mesmo isso entre no debate público. “Alguém fala do OE?”, atira de forma retórica.

