Quase 30 invasões de campo em 36 jogos do Euro. O que se passa nos estádios alemães?

Mas estes três momentos podem transformar-se em mais: dois dos adeptos contaram ao Observador que quando saíram da bancada para ir ao bar ou à casa-de-banho, ainda dentro do estádio, tiveram sempre de voltar a mostrar o bilhete. “Lembro-me que a certa altura até saí por duas vezes muito próximas uma da outra e o segurança lembrava-se claramente de me ter visto sair e entrar. Mesmo assim tive de mostrar de novo o bilhete”, conta um dos adeptos portugueses. Uma verificação apertada nas entradas, mas também no controlo da pirotecnia. Outro dos adeptos conta ao Observador que a identificação das pessoas acontece até mesmo fora do estádio: “Em Dortmund, no cortejo para o estádio, os adeptos identificados pelo caminho a usarem pirotecnia foram notificados à entrada do estádio. Com os que a usaram lá dentro foi ainda pior. Vimos pessoas que usaram fumos na primeira parte e ao intervalo os sterwards expulsaram-nos e entregaram-nos às autoridades. Depois soubemos que pagaram mais de 2 mil euros”.

O controlo é feito também sobre objetos “menos graves” do que estes elementos pirotécnicos. O Euro 2024 tem sido prolífico em cartazes humorísticos de provocações saudáveis entre os adeptos, o que dá um colorido ao ambiente. Desde “Bacalhau > Kebab” ou “Leitão is better than a Turkey”, tem havido um bocadinho de tudo. Até música. Guilherme Costa partiu de Lisboa para assistir ao Geórgia-Portugal em Gelsenkirchen. No meio da bagagem levou um cartaz onde escreveu, bem visível “Georgia on My Mind”, mas com o nome do país rasurado e substituído por “Portugal”. “Portugal on My Mind” substituía o título da música de Ray Charles de 1960 com sentido de humor. Nem isso escapou. “Mal entrei, dois seguranças viram-me com o cartaz e puxaram-me para a direita, puseram-me de parte. Um deles perguntou-me o que é que estava lá escrito, mas o outro percebeu logo e disse ‘oh, é a música do Ray Charles, não tem problema’”, conta Guilherme. E só assim pôde entrar com o adereço, que até fez sucesso entre as televisões.

Também a comunicação social tem um controlo apertado. Os pontos de controlo de bilhete — aqui acreditações — são menos, apenas um. Mas é um mais apertado. Para além de revista feita por stewards, com palpação e detetor de metais, é ainda feita revista com raio-x às malas e equipamentos levados, qual aeroporto. Se tudo estiver em conformidade com as regras de segurança, é colocada uma fita colorida em cada mochila e vai-se ficando com uma boa coleção delas. Na saída do estádio, há nova diferença para os adeptos: todos os media têm de picar novamente a acreditação, numa espécie de check-out.

O que foi feito então depois de a UEFA dizer que ia melhorar a segurança depois das invasões? E do próprio selecionador Roberto Martínez se ter mostrado preocupado com o assunto? Sobre isso, nenhuma informação do organismo. Nem nenhuma mudança percetível pelos adeptos. Nenhum deles conseguiu perceber se houve um aumento do número de stewards, nem as transmissões televisivas dão para tirar conclusões. Ainda assim, um dos adeptos que conversou com o Observador, e que esteve no Turquia-Portugal, deixa um apontamento: “Apesar de haver muitos stewards, eles estavam entre a bancada e os painéis publicitários. Ou seja, assim que alguém saltava, fugia-lhes logo. A certa altura, depois de duas ou três invasões, mudaram de sítio. Passaram a estar ente os painéis publicitários e a linha-lateral. Foi mais eficaz”, explica.

Na fase a eliminar que começou este sábado o teste de fogo não é só para as seleções, é também para a UEFA. Depois de uma invasão de campo na final da Champions e já 27 no Euro 2024, qualquer problema pode trazer enorme impacto. A segurança do Europeu foi sempre uma enorme preocupação para a Alemanha, e já houve um ataque na fan zone dos Países Baixos. Mas, e se nos relvados, as inocentes selfies ganharam outra dimensão?