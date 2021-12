Que processos pendentes tem João Rendeiro em Portugal?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando reuniu com as autoridades sul-africanas, a Policia Judiciária portuguesa não falou apenas do processo que João Rendeiro tem transitado em julgado em Portugal e pelo qual enfrenta uma cadeia de mais de cinco de anos. A polícia portuguesa enquadrou todos os processos que envolvem o BPP e o antigo banqueiro e, tal como disse o diretor nacional esta manhã de sábado, falou na gravidade dos crimes em questão. Por isso não deixou de parte outros dois processos que o arguido tem ainda pendentes, um pelo qual é também procurado para ficar em prisão preventiva, e outro cuja decisão é de setembro, altura em que decidiu fugir de Portugal. Mas que processos são estes?

A primeira condenação foi em outubro de 2018

O primeiro processo em que foi condenado e que já se tornou definitivo na justiça portuguesa tem o número de identificação 7447/08.2TDLSB e refere-se à falsificação de faturação do BPP para ocultar os seus prejuízos. A primeira decisão deste caso é de 15 de outubro de 2018, quando João Rendeiro e o seu braço direito Paulo Guichard foram condenados a uma pena suspensa. Esta decisão foi depois alterada pela Relação, motivando o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça — que em janeiro deste ano de 2021 decidiu que a pena única de prisão por cinco anos e 8 meses aplicada a Rendeiro, por falsidade informática e falsificação de documentos, se mostrava “justa, adequada e proporcional, sendo, por isso, de manter”. Já quanto a Guichard, condenado a quatro anos e oito meses pela Relação, os juízes do Supremo entenderam que esta pena não lhe permitia recorrer para um tribunal superior.

Em julho a defesa de Guichard recorria então para o Tribunal Constitucional, alegando que o seu cliente tinha sido condenado duplamente pelo mesmo: uma vez por via do processo contraordenacional, outra pelo penal. Quase dois meses depois, a 13 de setembro, a defesa de Rendeiro fazia chegar ao Constitucional um requerimento a lembrar que um recurso interposto por um interessado aproveita aos restantes e tem efeito suspensivo, “pedindo a extensão do mesmo efeito ao ora requerente”. Mas, a 18 de setembro, era certificado o trânsito em julgado da decisão do Supremo, ou seja, o acórdão tornava-se definitivo. Por isso, logo após Rendeiro ter sido alvo de um mandado de detenção europeu e internacional por ter comunicado a outro processo que não pretendia regressar a Portugal, foi-lhe emitido um segundo mandado em seu nome à ordem deste processo.

Perante a possibilidade de ser considerado o segundo fugitivo do processo, a defesa de Paulo Guichard — que informou o tribunal que estava no Brasil — disse que o arguido regressaria a Portugal e que estava disponível para entregar o seu passaporte mal chegasse.

“Perante o enorme abalo social provocado pela fuga do arguido João Rendeiro (ex-presidente do BPP) e as suspeições públicas que de imediato se fizeram sentir sobre o risco de ser o próximo arguido deste processo a subtrair-se à ação da Justiça, é intenção do arguido Paulo Guichard passar novamente a residir em Portugal”, lia-se no requerimento.

No entanto, Guichard seria detido ao chegar ao aeroporto do Porto. O advogado Nuno Brandão interpôs um pedido de habeas corpus, considerando a detenção ilegal explicando que o seu recurso para o Constitucional ainda não tinha sido apreciado, logo a decisão da sua pena não era definitiva e não podia ser preso por isso. O Supremo Tribunal deu-lhe razão e Guichard foi libertado.

A defesa de Rendeiro aproveitando a decisão decidiu então enviar um requerimento ao processo para que Rendeiro gozasse das mesmas condições do seu número 2 no BPP. Perante o pedido, o Ministério Público considerou haver dúvidas e sugeriu ao juiz que pedisse ao Tribunal da Relação de Lisboa uma posição. O juiz Nuno Dias Costa, que decretou o trânsito em julgado dos autos e emitiu o mandado de captura para que Rendeiro fosse detido para cumprir a pena de prisão de cinco anos e oito meses, viu a sua decisão confirmada pelo tribunal superior. Afinal, Rendeiro não tinha razão.